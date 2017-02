El concurs del casino permet reduir a 560 places l’aforament de l’auditori

El concurs per a la concessió del Centre de Congressos d’Andorra la Vella per emplaçar-hi un casino garanteix el manteniment de l’auditori actual, que podria ser utilitzat per a convencions i espectacles. Amb tot, el plec de bases permet reduir l’aforament d’aquesta sala, que avui té 940 places. Així, segons es recull en aquest document, l’adjudicatari es compromet a garantir un mínim de 560 localitats, llevat d’acord posterior amb el Comú de la capital.

Això podria representar (en el cas que passés a perdre un 40% de cadires) que els espectacles de la Temporada de música i dansa deixessin públic al carrer. Segons dades del 2015, la temporada va fregar el 80% d’ocupació de mitjana, mentre que no es va registrar cap esdeveniment per sota del 70% d’afluència, a excepció d’un recital en què es va cobrir el 59% de localitats.

El fet que el concurs obri la porta a reduir l’aforament de l’auditori del Centre de Congressos va ser criticat per la consellera de la minoria socialdemòcrata al Comú d’Andorra la Vella Dolors Carmona, que no veu amb bons ulls “sacrificar” una part d’aquest espai. Tot i que va acceptar que en la majoria d’actes que se celebren a l’auditori no s’omplen totes les places, va posar en relleu que de sales amb aquest aforament no n’hi ha cap més al país.

La consellera presumeix que aquesta possibilitat que es dona al concessionari té per objectiu que es pugui cedir una part més important de la superfície per a altres activitats, un condicionant que se suposa necessari per destinar les instal·lacions a l’activitat de casino.

Per Carmona, es podria buscar altres solucions per donar més rendiment a aquesta sala, que es considera que està infrautilitzada. Una opció seria la creació d’un espai més polivalent que s’adaptés en funció del tipus d’acte que s’hi vol celebrar. “Cal ser creatius”, va dir la consellera, que va reiterar la total oposició a la concessió de l’equipament per ubicar-hi un casino. Recorda que hi ha actes que no es podran fer a la parròquia perquè no hi ha cap més espai amb aquesta capacitat i defensa que en tractar-se d’un equipament públic ha de poder ser utilitzat per la ciutadania.

Podem Andorra critica que es perdi dies per a activitats

Podem Andorra s’ha mostrat molt crític amb el concurs per a la concessió del Centre de Congressos per ubicar-hi el futur casino. La formació ha volgut informar-se d’aquest tema recollint el plec de bases que està a disposició de les empreses interessades a presentar-se al concurs. Una de les qüestions que aquest partit considera de les “més greus” és que el Comú només es reservi quinze dies com a màxim del present exercici per a l’organització d’activitats socials en aquest equipament, amb la qual cosa “es perdrà 68 dies”, ja que l’any passat es va utilitzar el Centre de Congressos “83 dies”. Podem Andorra considera que aquesta qüestió s’està portant amb “secretisme i opacitat” des de la corporació i que hi hauria d’haver la possibilitat que els ciutadans hi poguessin fer canvis. A més, aquest partit creu que s’ha fet una “sobrevaloració” de les instal·lacions perquè l’empresa que se’n faci càrrec acabi pagant una quantitat més elevada de diners.