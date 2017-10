El Consell d'Europa valora els avenços d'Andorra en la defensa dels drets del col·lectiu LGBTiQ

Representants de la unitat d’Orientació Sexual i Identitat de Gènere del Consell d’Europa (SOGI) s’han reunit, aquest dilluns al matí, amb el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot; la secretària d’Estat d’Afers Socials i Ocupació, Ester Fenoll, i membres de l’àrea de Polítiques d’Igualtat per tal de tractar sobre la situació del col·lectiu LGBTiQ a Andorra. Espot ha destacat que la reunió ha estat profitosa i ha servit per exposar als representants del Consell d’Europa els avenços que ha fet Andorra els darrers anys a favor de la igualtat de les persones LGBTiQ. Així, tal com han informat des de l'executiu, els representants del Consell d’Europa han valorat positivament les accions dutes a terme i han reconegut els "importants avenços" en la matèria.

En la reunió s’han exposat els canvis que van suposar la Llei d’unió civil per a les persones del mateix sexe, que suposa l’equiparació total dels drets i obligacions de les persones homosexuals, i també el dret a l’adopció. A més els representants andorrans han informat de la creació, fa dos anys, de l’àrea de Polítiques d’Igualtat, els treballs duts a terme amb el llibre blanc de la igualtat, que fa incidència específica en el col·lectiu LGBTiQ, i han explicat que s’està iniciant la redacció de la llei d’igualtat, que vol donar empara a aquest col·lectiu. Pel que fa a la llei, els representants de la unitat SOGI del Consell d’Europa s’han posat a disposició del Govern per poder fer suggeriments i aportacions durant la redacció del text. En aquest sentit, el Govern s’ha mostrat obert a comptar amb aquest suport i poder incorporar aquelles recomanacions que es considerin adients.