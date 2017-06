El Consell encomana al Govern la creació d'una taula de treball per analitzar les propostes liberals sobre sanitat

Els diferents grups parlamentaris han presentat un total de set propostes de resolució després del debat monogràfic sobre política sanitària, tres de les quals han estat desestimades (dos per empat de vots i una altra per 22 vots en contra) i quatre han estat aprovades. Les quatre acceptades encomanen al Govern estudis sobre el transport sanitari, un servei de farmàcia al Cedre, una taula de treball per avaluar les propostes que havien fet des del grup parlamentari liberal i la possibilitat de crear una unitat de radioteràpia a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell.

Del total de set propostes, una per fer una enquesta sobre el clima laboral al SAAS (presentada per Liberals d’Andorra) i una altra que volia que s’adaptessin les remuneracions i els conceptes retributius, de la parapública, a la normativa vigent (presentada pel Partit Socialdemòcrata) han estat desestimades després que hi hagués un empat entre els vots a favor i en contra. Una tercera (del PS) i que proposava ampliar la denúncia per les irregularitats al SAAS incloent totes les que han estat constatades els anys 2013, 2014 i 2015 ha estat rebutjada amb 22 vots en contra i quatre a favor.

Pel que fa a les que han estat acceptades, hi ha la presentada per Liberals d’Andorra i Demòcrates per Andorra perquè es creï una taula de treball que serveixi per analitzar les mesures que des de Liberals el president suplent, Jordi Gallardo, havia posat sobre la taula. Així, i tal com ha defensat el conseller demòcrata Carles Jordana, hi ha la intenció de dur a terme aquesta taula per analitzar les mesures de xoc “més enllà de la reforma sanitària”. Cal recordar que entre els punts proposats hi ha reforçar la fiscalització i la contenció de les despeses del SAAS i la CASS, establir una ràtio màxima d’especialistes, millorar el control de la CASS sobre els prestadors sanitaris fins que la història clínica compartida estigui en marxa, que no es reemborsin els actes dels metges no convencionats, guies de tractament per evitar “l’abús” de proves complementàries, treballar per fixar anualment els dèficits màxims que cobrirà el Govern sobre la branca general o que a la comissió mixta no estigui representat el SAAS i “posar fre” a la política salarial al SAAS.

El president del grup parlamentari mixt i conseller del PS, Pere López, ha mostrat la seva sorpresa, ja que aquesta proposta sembla “un pacte d’estat entre Liberals i DA”. Ha lamentat que ara DA “se sotmeti” a les propostes liberals i es doni un “gir de rumb” en una política sanitària que ha qualificat d’“erràtica”. Ha conclòs que era sorprenent que des de DA s’acceptin propostes, com les ràtios de professionals, a les quals dijous es van mostrar en contra. Tant Gallardo com Jordana li han retret el fet que semblava que li “sabés greu” que s’estigui disposat a analitzar les propostes. Gallardo ha afegit que lamentava que digués “que la política sanitària farà un gir a la dreta perquè la sanitat no té colors”, a la qual cosa López li ha respost que sí que en té. Jordana li ha retret, novament, que des del PS no hagin fet propostes durant el debat i que aprofiti quan “hi ha micros” per fer el discurs.

Pel que fa al transport sanitari, una proposta de Liberals d’Andorra i el text de la qual s’ha transaccionat amb DA, la consellera Carine Montaner ha destacat que s’encomana al Govern encarregar una auditoria sobre el transport sanitari abans de finals del 2017, tenint en compte alguns dels problemes que han anat sent denunciats pels treballadors. També s’ha acceptat la proposta d’avaluar la implementació d’un servei farmacèutic propi al Cedre que havia presentat el grup parlamentari liberal i, a l’últim, la que defensaven Víctor Naudi, de Socialdemocràcia i Progrés juntament amb els consellers liberals Judith Pallarés i Francesc Camp, que s’ha transaccionat amb Demòcrates per Andorra, perquè s’encomani al Govern fer un estudi sobre el cost-oportunitat d'una unitat de radioteràpia a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell i que si és viable que es pugui incloure una partida al pressupost del 2018 per a la seva implementació.