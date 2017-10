El Consell General aprova la llei d'operacions de reorganització empresarial que ha de servir per "dinamitzar" l'activitat

El projecte de llei de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial ha rebut el vistiplau de la totalitat dels consellers del Consell General, ja que s'ha coincidit en assenyalar que ha de servir per adaptar el marc fiscal a la realitat del país i també per crear una major seguretat jurídica. S'ha coincidit en manifestar que aquesta llei servirà per facilitar les operacions entre societats al país ja que tal com ha dit el ministre de Finances, Jordi Cinca, hi havia algunes d'aquestes operacions que fins ara es podien veure aturades per un sobrecost fiscal. Amb la llei s'aconsegueix un diferiment, la qual cosa, segons el titular de Finances, pot servir per "dinamitzar l'activitat empresarial i societària".

Un dels punts que ha portat divergència ha estat la qüestió de l'entrada en vigor de la llei, ja que Cinca ha defensat que fos amb la publicació del Butlletí del Consell General per evitar que l'efecte publicitat provoqués que molta gent aprofités el tràmit parlamentari per dur a terme certes operacions. Des dels grups, tant des del Partit Socialdemòcrata com Liberals i també Demòcrates per Andorra han remarcat que aquesta entrada en vigor ha de ser quan es publica al BOPA per evitar inconstitucionalitats i que quedés clar que no hi ha retroactivitat, ja que les lleis no s'aproven pel Govern sinó pel Consell General, tal com ha remarcat el conseller demòcrata Carles Enseñat. De totes maneres, s'ha coincidit en què potser calen mecanismes per evitar els efectes crida, sobretot en aquelles lleis amb un tràmit molt llarg com aquesta, que ha tardat sis mesos.

D'altra banda, també s'ha aprovat el conveni relatiu a la lluita contra la discriminació en l’àmbit de l’ensenyament, amb l'abstenció del PS. La consellera del PS Rosa Gili ha destacat que es tracta d'un text que conté alguns punts "obsolets, desfassats i que poc aporten a dia d'avui" i ha afegit que hagués estat desitjable una declaració interpretativa que acompanyés aquesta aprovació i, d'aquesta manera, ha justificat que no hagin donat suport a aquest conveni que data del 1960.

El ministre d'Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, ha remarcat la capacitat de Gili de "sorprendre'l" ja que no s'esperava la seva intervenció, i ha recordat que des de la Unesco es va posar en relleu la necessitat que cada vegada més països ratifiquin aquest conveni i ha incidit en què "és un conveni important per a Andorra". Gili li ha respost que sempre estan d'acord amb els convenis internacionals i que recolzen la lluita contra la no discriminació però que aquest text està "desfassat" i que es pot posar sobre la taula que cal una actualització.

Des del grup parlamentari liberal Ferran Costa ha defensat que aquest text era de plena "vigència" malgrat dati del 1960 i que al Consell General no li podia "tremolar el pols" en l'aprovació ja que en definitiva el que busca aquest conveni és la "igualtat d'oportunitats". La consellera de DA Meritxell Palmitjavila ha manifestat que sorprèn que el text no hagi arribat fins ara al Consell per a la seva aprovació, però també ha recordat que Andorra fa temps que treballa en els valors de no discriminació a les escoles.