El Consell General aprova l'augment d'un 10% de la taxa del tabac perquè el diferencial no incentivi el contraban

El Consell General ha aprovat aquest dijous per assentiment el projecte de llei de modificació de la tarifa general de taxes sobre el consum que ha de suposar l'augment dels diferents productes del tabac un 10%. Els diferents grups parlamentaris han defensat, de la mateixa manera que el Govern, que cal incrementar aquestes taxes amb la voluntat de continuar mantenint un diferencial que no acabi sent un incentiu per al tràfic il·lícit, que el preu continuï sent atractiu i que es preservi el sector productiu, tal com ha defensat el ministre de Finances, Jordi Cinca. Aquest increment suposarà que el diferencial amb Espanya no superi el 30% i uns ingressos per a l'Estat de 10 milions d'euros.



Cinca ha destacat que aquest increment no es fa amb un afany "recaptatori" sinó per "reforçar la posició d'Andorra en la lluita contra el contraban i les accions il·lícites". Malgrat el vot favorable de tots els grups parlamentaris, un aspecte que Cinca ha agraït, des del PS el conseller Pere López ha recordat que els anys 2010 i 2011 alguns dels consellers que ara donen suport a DA van votar en contra de l'augment de les taxes i per tant ha destacat que "no estan disposats" a acceptar "lliçons de responsabilitat", ja que ells n'han donat mostres votant favorablement a certes qüestions, com per exemple l'homologació fiscal.



Des d'SDP, Víctor Naudi ha posat en relleu que "no hagués estat de més" que s'hagués inclòs també el diferencial amb França, mentre que des de DA i Ld'A s'ha donat ple suport a la mesura.