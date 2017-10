El Consell General aprova per unanimitat la llei de drets i deures dels pacients

El conjunt dels grups parlamentaris ha donat suport a la llei de drets i deures dels pacients i sobre la història clínica compartida. Els diferents grups parlamentaris han coincidit en assenyalar que serà un text que permet tirar endavant la reforma sanitària i, malgrat des de l'oposició s'han posat en relleu alguns punts amb els quals no hi estan al cent per cent d'acord, el vot final ha estat favorable en tots els casos. El ministre de Salut, Carles Álvarez, ha dit que el text serà “bo pel pacient i pel sistema en conjunt” i n’ha destacat que pugui servir per donar més seguretat jurídica tant als pacients com als professionals i que aquests puguin treballar d'una manera més coordinada. En la sessió de Consell General d'aquest divendres també s'han aprovat les liquidacions de comptes de les diferents institucions, administracions i entitats públiques i parapúbliques i els resultats de l’informe del Tribunal de Comptes en relació a les transferències fetes als comuns, enmig de les crítiques de l'oposició.