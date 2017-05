El copríncep episcopal felicita a Emmanuel Macron i li ofereix "lleial col·laboració"

L'arquebisbe d'Urgell i copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, ha enviat aquest dilluns una carta de felicitació al nou president electe de la República Francesa i copríncep francès, Emmanuel Macron. També ha enviat, segons ha informat el Bisbat, una carta de reconeixement a François Hollande per la tasca acomplerta.

En la seva missiva al president Emmanuel Macron, Vives li expressa entre altres coses la seva felicitació per "l'ampla confiança que el poble francès ha dipositat en ell per assumir les altes funcions de president de la República Francesa", i l'enhorabona per la seva reeixida victòria electoral, "que ha de revertir en el bé de l'estimada nació francesa".

El copríncep episcopal també li diu que pot comptar ja des d'ara amb la seva confiança i que li assegura que pot comptar amb la seva "lleial col·laboració en l'exercici de la responsabilitat conjunta i indivisa" que el poble andorrà els ha confiat com a coprínceps, "al servei de la democràcia, del bé comú i de la prosperitat dels ciutadans " del país.