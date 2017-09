El debat d'orientació política s'allargarà durant tres dies

El debat d'orientació política proposat pel cap de Govern, Toni Martí, per a la setmana vinent, s'allargarà durant tres dies, del 13 al 15 de setembre, tal com ha acordat aquest dimarts la junta de presidents. La subsíndica general, Mònica Bonell, ha explicat que aquest format permetrà que els diferents grups parlamentaris tinguin temps suficient per preparar les seves respostes a la intervenció del cap de Govern, així com les propostes de resolució que es vulguin elevar a la cambra. Així, el debat començarà el dimecres 13 a les 16 hores amb el discurs de Martí, les intervencions dels grups parlamentaris tindran lloc el dijous 14 també a partir de les 16 hores i, finalment, es debatran les propostes de resolució el divendres 15 a partir de les 10 del matí. Tal com ja es va anunciar, l'objectiu del debat és marcar els projectes prioritaris de l'any i mig de legislatura que queda per endavant, coincidint amb l'inici del període de sessions parlamentàries en què s'han de debatre qüestions importants com les competències i les transferències o el pressupost del 2018.