El debat d’orientació serà el 13 de setembre i s’allargarà tres dies

El debat d’orientació política arrencarà el 13 de setembre vinent, a les quatre de la tarda, amb la intervenció del cap de Govern i s’allargarà tres dies. Així, el 14 de setembre es preveu la intervenció dels grups parlamentaris i el 15 de setembre, a les deu del matí, hi haurà sessió per a les propostes de resolució. Aquest és un dels acords presos per la junta de presidents, un punt que va generar cert debat en la reunió d’ahir. Segons va explicar la subsíndica, Mònica Bonell, la decisió d’habilitar tres dies respon a la voluntat de donar temps suficient als grups per preparar les respostes al cap de Govern.

Per altra banda, Bonell també va anunciar que la previsió és que les lleis de transferències i competències es puguin aprovar el 5 d’octubre. El termini per presentar esmenes finalitza el 12 de setembre, tot i que aquest període es podria prorrogar fins al 15 del mateix mes, un fet que no alteraria el calendari. La subsíndica va remarcar que d’aquesta forma es compliria la proposta del Consell General, els comuns i el Govern que les lleis estiguessin aprovades abans de l’entrada del pressupost del 2017, prevista per a finals d’octubre, un fet que ja permetria que els comptes recollissin la xifra de les transferències.

En la reunió d’ahir, el síndic també va recordar que hi ha pendent el nomenament del raonador del ciutadà. Bonell va indicar que hi ha diferents persones que s’han proposat i que ara tots els grups hauran de fer la seva valoració i arribar a un consens per elegir el relleu de Josep Rodríguez. La intenció és que es pugui votar aquest mes de setembre.

Per altra banda, Bonell va informar de la recepció que es farà al Consell General al president de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, amb motiu de la visita oficial que farà a Andorra demà i divendres. Tot i que no hi ha prevista cap reunió de treball, Rebelo de Sousa vindrà acompanyat de cinc diputats, un fet que Bonell va celebrar perquè “vol dir que hi ha un interès per conversar amb parlamentaris d’Andorra”. La subsíndica va dir que és un honor rebre el president de Portugal, sobretot tenint en compte que una nombrosa part de la ciutadania és de nacionalitat portuguesa. Segons un comunicat de Presidència del Govern portuguès, Rebelo de Sousa “té com a objectiu millorar el paper de la comunitat portuguesa resident a Andorra”, que és la segona més gran del país i que representa el 13% de la població total.

Una altra qüestió acordada en la reunió d’ahir va ser acceptar la sol·licitud de l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia (APF) per celebrar una de les reunions a Andorra. Aquesta tindrà lloc a la tardor del 2018 i aplegarà uns 80 parlamentaris. L’últim cop que es va celebrar una assemblea de l’APF al país va ser el 1997. Així mateix, Bonell va informar que la sessió de l’OSCE que tindrà lloc al Principat del 3 al 5 d’octubre ja té confirmada la participació de 47 dels 56 països membres, xifra que suposa 313 parlamentaris confirmats i 28 acompanyants. S’espera arribar a 400 parlamentaris.

A l’últim, la junta de presidents ja ha començat a treballar en els actes del 25è aniversari de la Constitució. Es projecta un cicle de conferències, una exposició de tires gràfiques dels 25 anys i un concert de l’ONCA, que també celebrarà el seu 25è aniversari.

Actes pels 600 anys del Consell de la Terra

El 2019 se celebrarà el 600è aniversari del Consell de la Terra i el Consell General ja està treballant en diferents accions per commemorar-ho. Així, aquesta tardor es convocarà un concurs per elegir un logotip de la celebració, que servirà per anunciar l’esdeveniment amb temps. Entre els actes que s’estan perfilant hi ha l’organització d’una exposició sobre el 1419 en col·laboració amb l’Arxiu Nacional i l’Institut d’Estudis Andorrans. També s’està en converses amb el reconegut músic i compositor Jordi Savall, per organitzar un concert de música del segle XV. La voluntat és que pogués tenir lloc a finals del 2018 i seria l’inici dels esdeveniments organitzats pel 600è aniversari.