El fons de jubilació arriscarà més en la inversió a partir de l’1 de juliol

Després de més d’un any de treball, la comissió gestora del Fons de Reserva de Jubilació (FRJ) té ja definida la nova estratègia en la política d’inversió que posarà en marxa per mirar de preservar el patrimoni i la capacitat adquisitiva del FRJ.

I és que la situació dels mercats, amb tipus d’interès baixos, l’alta volatilitat de la borsa, amb el risc i la poca seguretat que això implica, i la cada vegada menor rendibilitat que ofereixen els bons de deute públic o corporatiu, els productes amb més pes en la cartera d’inversions del fons, obliguen a un canvi d’orientació si es vol preservar la capacitat adquisitiva del capital i assolir, amb una previsió a llarg termini, una rendibilitat neta superior a la inflació.

Per aconseguir aquests objectius, la comissió gestora del FRJ opta per l’establiment de noves modalitats de gestió, per incrementar el pes de la renda variable així com per mirar d’implementar una operativa amb els gestors més eficient i més alineada als estàndards internacionals.

Així, el canvi d’estratègia en la política d’inversió del FRJ, que no acaba d’esgotar del tot els límits de la Llei del Fons de Reserva de Jubilació, es portarà a terme a través de dos mandats, un de perfil equilibrat i un de perfil moderat, que es donaran als diferents gestors dels fons i que entraran en vigor el primer de juliol.

D’aquesta manera, mentre el mandat actual, en vigor des del primer de gener del 2016 i de perfil conservador, estableix que s’ha d’invertir un mínim del 65% en renda fixa i permetria que fins al 100% s’invertís en aquests tipus d’actius, en el nou mandat equilibrat s’estableix el percentatge mínim per a la renda fixa en el 55% i el màxim en un 70%. En el cas del mandat de gestió de perfil moderat, la inversió en renda fixa s’estableix en un mínim del 75% i, a diferència del mandat vigent encara, es fixa un topall màxim del 85%.

En el cas de la renda variable, limitada a un màxim del 25% pel mandat actual que no estableix, però, un mínim, el mandat de gestió de perfil equilibrat preveu que hi hagi d’haver un mínim del 30% de la cartera invertida en aquest tipus d’actiu, tot i que fixa el percentatge de referència en el 35%, mentre el perfil moderat preveu un mínim del 15% i un màxim del 25% amb un valor referencial del 20%.

Finalment, pel que fa a la inversió en altres actius (que no siguin monetaris, renda fixa o renda variable), i tot i que el mandat de gestió vigent permetia fins a un 10%, el de perfil equilibrat preveu un topall màxim del 5% mentre que el mandat de perfil moderat no preveu aquesta possibilitat.

En el document explicatiu de la nova estratègia, la comissió gestora del Fons de Reserva de Jubilació adverteix que el canvi de perfil de risc plantejat pot comportar un increment de la volatilitat anualitzada de la cartera, que xifra entre un 5% i un 9%, però es mostra convençuda que malgrat les variacions a curt termini, a llarg termini hi ha “una major protecció del patrimoni del FRJ”.