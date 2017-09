El Govern adjudica la redacció del projecte del segon tram del vial de Sant Julià per començar les obres l'any vinent

El consell de ministres ha aprovat aquest dimecres l'adjudicació, per un import de poc més de 100.000 euros, dels treballs de redacció del projecte i la direcció facultativa del segon tram de la desviació de Sant Julià de Lòria, que permetrà completar la desviació de la CG1 al seu pas pel nucli urbà lauredià entre la plaça Laurèdia i el pont de Fontaneda. Els treballs tenen una durada de sis mesos, de manera que la voluntat de l'exectiu és que les obres puguin començar l'any vinent, tal com ha indicat el ministre portaveu, Jordi Cinca, que ha afegit que així quedarà reflectit en el projecte de pressupost per al 2018.

La redacció del projecte del vial de Sant Julià és només una de les catorze adjudicacions de redacció de projecte que s'han aprovat aquest dimecres en la sessió del consell de ministres. Així, també s'ha donat llum verda a diverses millores en carreteres com la de Fontaneda, la de Canòlich, la d'Engolasters, la CG6 o la CG4.

També en matèria d'Ordenament Territorial, s'ha aprovat una modificació dels amples de calçades de tres trams de carretera general que, a causa de les seves especificitats, el Govern considera que no és necessari que s'hagin d'ampliar fins als 20 metres que fixa l'actual Llei de carreteres. Així, es mantindran amb l'ample actual, de 15 metres, la CG3 de la Cortinada al Port del Rat, i la CG4 d'Erts fins al port de Cabús, tenint en compte que es tracta de trams amb poca concentració de zones habitades. Tampoc s'eixamplarà el revolt de Ràdio Andorra, que actualment té 13 metres, atès que ja fa anys que en aquest punt es disposa d'un túnel que evita que els vehicles hagin de passar per aquest punt negre.

Finalment, també s'han adjudicat els treballs d'adequació de dues places d'aparcament a l'Estació Nacional d'Autobusos per facilitar la càrrega i descàrrega dels viatgers usuaris de la infraestructura. Les obres tindran una durada de tres setmanes i costaran poc més de 15.600 euros.