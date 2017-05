El Govern denegarà la setmana vinent el recurs contra la plataforma a l’Avet

Després d’haver analitzat l’informe de la Comissió Tècnica d’Urbanisme (CTU), el Govern preveu respondre la setmana que ve al recurs presentat pels germans Viladomat contra la declaració d’interès nacional de la construcció d’una plataforma esquiable al peu de la pista Avet, a Soldeu. El ministre portaveu, Jordi Cinca, va explicar que la base de la resposta serà l’informe de la CTU, que fa una anàlisi completa de cadascun dels quatre arguments que van exposar els Viladomat. Cinca va reiterar que d’aquest document se n’extreu que es compleixen tots els requisits que preveu la llei per poder determinar que un projecte és d’interès nacional, motiu pel qual el recurs quedarà desestimat.

El Govern va insistir que es tracta d’una iniciativa impulsada pel Comú de Canillo i Ensisa a la qual l’executiu s’ha limitat a donar resposta un cop comprovats que es donen els requisits, un fet que ara la CTU ha ratificat, segons va indicar Cinca. El ministre va remarcar també que l’executiu no ha de finançar el projecte ni executar-lo i va afegir que la llei no fa referència al fet que hagin de ser projectes promoguts pel sector públic o el privat, sinó que es limita a assenyalar que han de ser d’interès nacional. “El que ha de ser d’interès públic i general és el projecte, qui el promou és una altra qüestió”, va dir. Amb tot, Cinca no va voler avançar els arguments que es donen en la resposta al recurs dels Viladomat.

El ministre portaveu també va exposar que hi ha certa urgència en aquest cas, tenint en compte que el projecte es fa amb la mirada posada en els Campionats del Món del 2019, i va reiterar que qui acollirà aquestes proves no serà només Soldeu sinó que beneficiarà tot el país, fet que demostra l’interès nacional de la iniciativa.

Preguntat sobre si el Govern ja té coneixement del document de la Federació Internacional d’Esquí (FIS) en què s’exposa la necessitat de fer aquesta obra per acollir les proves del món, Cinca va contestar que “no és competència meva mirar el dossier ni les cartes”, però va assegurar que diversos documents de la FIS diuen “obertament” que una actuació al peu de la pista faria l’arribada “molt més bona”, tant pel que fa a la seguretat dels esquiadors com per al públic i tots els serveis que comporta l’esdeveniment. Tenir aquestes instal·lacions permetria acollir aquestes proves “en continuïtat” i “de manera recurrent”, va assegurar.

“Bona acollida” de l’emissió de bons per 60 milions d’euros

Més del 50% de l’endeutament del Govern és finançat a través d’emissions de deute públic, segons va dir el ministre portaveu, Jordi Cinca, que va anunciar que la darrera subhasta de bons, per 60 milions, ha tingut “bona acollida” perquè l’import sol·licitat s’eleva a 176,9 milions. Això demostra la “confiança en el país” i que es veu com “una bona opció invertir” en bons de l’Estat. També va remarcar com a “innovador” de la subhasta el venciment a cinc anys, que va en la línia d’“ampliar el ventall” de venciments.

Adhesió al conveni fiscal internacional de l’OCDE

El Govern va aprovar la signatura d’adhesió d’Andorra al conveni multilateral per a l’aplicació de les mesures relatives als convenis fiscals per prevenir l’erosió de la base imposable i el trasllat dels beneficis (MLI). El ministre de Finances, Jordi Cinca, farà efectiva la signatura del conveni el 7 de juny en el marc de la reunió de l’OCDE a París. Aquest conveni transposa la normativa internacional a més de 2.000 convenis fiscals a escala mundial.

Adjudicades les obres del refugi d’Envalira

El consell de ministres va aprovar l’adjudicació definitiva dels treballs del refugi d’Envalira a l’empresa Progec per un import de 63.222 euros. També es van adjudicar els treballs de manteniment en dues carreteres secundàries del país: la CS-340 al coll d’Ordino i la CS-131 a la carretera de la Peguera (125.319 euros) i la licitació de les obres de manteniment a la carretera de Montaup (Canillo), corresponents a la part 1 de la fase 6.

Crèdit per al pati de l’escola del Pedral d’Encamp

El Govern va aprovar un projecte de llei de crèdit extraordinari amb caràcter d’urgència, per un import d’1.200.322,90 euros, per comprar el terreny del pati de l’Escola Andorrana del Pedral, a Encamp. En la sessió de Govern del 10 de maig passat es va validar la compra d’aquest terreny, de 666,16 m2, de la zona de patis del centre escolar i de què des del 2011 es fa ús mitjançant un contracte de lloguer convingut amb la propietat privada.

Conveni per estudiar el gall fer i la perdiu blanca

Andorra participarà en un estudi d’investigació sobre la monitorització de poblacions de tetraònids als Pirineus mitjançant mètodes no invasius. La participació andorrana consistirà en el seguiment del gall de bosc i de la perdiu blanca en dues zones del Principat. El Govern va aprovar la firma d’un conveni amb la Universitat de Jaén que preveu una dotació de 7.000 euros anuals per a la realització de l’estudi durant tres anys.