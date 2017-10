El Govern destina 150.000 euros més al Pla Engega 2017

El Govern dona continuïtat al programa Engega 2017 amb l’aportació de 150.000 euros. La mesura s’ha adoptat perquè s’ha exhaurit la partida de 850.000 euros destinada a la primera convocatòria abans de la data fixada pel 15 de novembre. L’ampliació coincideix amb la celebració de la Fira d’Andorra la Vella, que és un dels moments de l’any en què es produeixen més vendes. Des de principi d'any s’han donat 166 ajuts (130 a turismes, 20 a furgonetes i 16 a motos). La nova convocatòria incideix en la potenciació del vehicle elèctric, que ara mateix suposa un 4,8% del parc automobilístic.

El Govern activarà un web per disminuir els terminis de pagament a proveïdors

El Govern ha adjudicat per 62.073 euros la creació d'un portal web de facturació electrònica que facilitarà i agilitzarà els tràmits amb proveïdors. Així ho ha anunciat el ministre portaveu, Jordi Cinca, a la roda de premsa posterior al consell de ministres, i ha afegit que l'objectiu d'aquest nou web és poder disminuir els terminis de pagament de l'administració. D'altra banda, el Govern també ha anunciat que destinarà prop d'un milió d'euros als treballs de la segona fase del passeig del riu Ariège al Pas de la Casa, i que s'ha licitat l'enderroc i la retirada dels mòduls prefabricats de l'escola de Canillo, els darrers que quedaven al país.

S'oficialitza la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys

El consell de ministres ha aprovat aquest dimecres el reglament de la prova d'accés als estudis d'ensenyament superior per a majors de 25 anys. El ministre portaveu, Jordi Cinca, ha informat que es tracta d'una prova que la Universitat d'Andorra ja porta a terme, però aquesta aprovació permet la seva oficialització, de manera que obre la porta a que el Govern pugui negociar convenis amb altres països per tal que aquests estudiants puguin cursar els seus estudis també en universitats de fora del país.

La regulació d’aquesta prova, que ja està recollida en diversa normativa del país relacionada amb titulacions i que actualment ja es porta a terme al Principat, té com a objectiu permetre l’accés als estudis d’ensenyament superior a qualsevol institució d’ensenyament superior reconeguda pel Govern d’Andorra. També vol servir com a eina de transparència que possibiliti l’accés a l’ensenyament superior en altres països. De fet, el ministre portaveu, Jordi Cinca, ha explicat que l'aprovació del reglament dona oficialitat a la prova i permet poder negociar convenis amb altres països perquè les persones que superin la prova puguin estudiar en d'altres universitats més enllà de la Universitat d'Andorra (UdA).

La Llei qualificada d’educació estableix que tothom té dret a accedir als nivells superiors de l’ensenyament en funció de les seves aptituds, aprofitament i vocació. Així mateix, la prova d’accés per a persones més grans de 25 anys és una forma de facilitar la igualtat d’oportunitats a fi que les persones que, per diversos motius, han abandonat el sistema educatiu sense haver obtingut una titulació acadèmica adequada per accedir a l’ensenyament superior puguin fer-ho i assolir millors qualificacions acadèmiques i professionals.

Pel que fa als efectes professionals, la superació d’aquesta prova es considera equivalent al nivell de batxillerat per a l’accés als llocs de treball del sector públic que en requereixin el títol.