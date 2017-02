El Govern destina 361.485 € a ajuda humanitària en tres anys

L’executiu va destinar entre el 2013 i el 2015 fins a 361.485,15 euros a ajuda humanitària, el 13,88% de la partida total per a cooperació internacional, segons es desprèn de la memòria 2013-2015 de Cooperació internacional al desenvolupament del ministeri d’Afers Exteriors, que ahir van presentar la directora d’Afers Multilaterals i Cooperació, Gemma Cano, i la tècnica del mateix departament, Júlia Stokes.

De fet, en aquests tres anys es van destinar a cooperació internacional 2.605.037,16 euros, repartits en les quatre línies de treball com són les subvencions a entitats i ONG del país (806.951,99 euros), els projectes bilaterals que porta a terme el Govern amb d’altres executius o institucions (333.855,02 euros), les contribucions als diferents programes d’organismes internacionals (1.086.139,92 euros) i a l’ajuda humanitària per a situacions d’emergència, al marge de les despeses administratives (16.605,08 euros).

Pel que fa a l’ajuda humanitària, l’aportació més important, 71.436 euros, va ser per al conflicte sirià i es va repartir en diferents programes de l’Acnur, el Programa Mundial d’Aliments i el Global Platform for Syrian Students, entre d’altres.

També destaquen les ajudes de 50.000 euros cadascuna, canalitzades a través de la Creu Roja Internacional, per a diferents activitat al Sudan del Sud i Colòmbia i per projectes a Filipines i també Colòmbia, els 40.000 euros destinats a Síria i Líban, també en el marc de la Creu Roja Internacional o els 30.000 que es van aportar per combatre les conseqüències de les fortes inundacions a Sèrbia, a Bòsnia i Hercegovina i a Croàcia el maig del 2014.

Igual com en els exercicis anteriors, el pressupost per a cooperació internacional aquest 2017 se situa en 846.000 euros, lluny dels 1,7 milions que hi havia el 2005 just abans de la crisi econòmica. Tot i això, Cano va destacar el fet d’haver pogut estabilitzar la partida a l’entorn dels 800.000 euros els darrers anys i, sobretot, “mantenir la bossa de 250.000 euros” dedicada a les subvencions a les ONG. En aquest sentit, la directora d’Afers Multilaterals i Cooperació va remarcar l’“activitat” d’aquestes, que en els darrers anys han continuat presentant entre 8 i 12 projectes a cada convocatòria d’ajudes. Precisament, Cano va avançar que ja s’està ultimant el pla rector de la cooperació per al 2017 i que en els propers mesos es farà la nova convocatòria d’ajuts.

A diferència de les anteriors ocasions, enguany la memòria no s’ha editat en paper i s’ha bolcat tota la informació directament al web d’Exteriors, un fet que permet rebaixar costos però també, com va destacar Cano, mantenir-la més actualitzada i millorar-ne la seva difusió donant així una major visibilitat a la cooperació internacional.

D’altra banda, Cano va informar que els tècnics d’Afers Exteriors i els d’Interior continuen treballant per elaborar el marc legal que doni cobertura a l’acollida de refugiats, i va avançar que ja es disposa d’un primer esborrany que s’està estudiant a nivell intern.