El Govern diu que el tancament del consolat competeix a França

El ministre portaveu, Jordi Cinca, va declarar ahir que, tot i que pot entendre la preocupació dels ciutadans francesos pel tancament del consolat d’aquest país al Principat, no correspon al Govern andorrà fer-ne cap valoració. En aquest sentit, Cinca va posar en relleu que es tracta d’una “decisió administrativa que competeix al Govern francès” i va afegir que aquesta actuació del país veí del nord forma part d’una decisió més àmplia que afecta uns 70 consolats a tot el món. “Ells fan els seus ajustos i a ells els competeix la decisió”, va declarar.

El ministre portaveu va afirmar que el que preocuparia l’executiu seria que aquesta mesura tingués alguna mena d’influència en les relacions diplomàtiques i de bon veïnatge amb un país amb el qual es tenen uns vincles profunds, ja que el president de França és també copríncep d’Andorra. Cinca va deixar clar que les relacions “no es veuran afectades en res” per la decisió de traslladar els tràmits consulars a Barcelona i Madrid. De fet, va remarcar que aquestes es troben en un “molt bon moment” i una mostra d’això és l’acord per destinar una partida pressupostària a millorar els accessos al Principat des d’aquest país.

En relació amb les inversions que es preveuen fer en aquestes vies, el ministre portaveu va posar en relleu que s’està avançant en el protocol que ha de definir les millores a la carretera

RN-20 entre Andorra i Tarascó. Així, va indicar que en les properes setmanes es podrà traslladar a les autoritats franceses i també signar.

Cal recordar que l’anunci del tancament del consolat francès ha generat malestar entre els ciutadans d’aquest país, que ja han impulsat una recollida de suports en contra de la mesura a través de la plataforma virtual Change.org. La campanya reclama al president del país veí i copríncep d’Andorra, François Hollande, que intercedeixi i eviti el tancament de la seu consular, que s’ha de fer efectiu a partir del primer de setembre. Ahir al vespre ja disposava de 455 signatures.

El tancament del consolat també va rebre les crítiques de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), que va retreure a l’executiu demòcrata la manca de reacció i el seu silenci. La formació va exposar que la mesura no és només negativa per a la comunitat francesa del Principat sinó també per a les relacions econòmiques entre els dos estats. Des de Demòcrates per Andorra també es va lamentar la decisió, però es va indicar que és una decisió de França.