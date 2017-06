El Govern eliminarà alguns règims especials de l’impost de societats

La signatura a principis d’aquest mes de juny del Conveni multilateral d’aplicació de les mesures relatives als convenis fiscals per prevenir l’erosió de la base imposable i el trasllat dels beneficis (MLI), o el que també s’anomena participar al marc inclusiu de BEPS, suposaran canvis normatius al marc fiscal andorrà, i sobretot a l’impost de societats en la previsió que tots els règims especials es modifiquen i fins i tot en quedi algun anul·lat. El ministre de Finances, Jordi Cinca, ha avançat ja alguna de les implicacions que suposa assumir la nova normativa, el nou marc. S’eliminarà el règim especial que en l’impost de societats tenen les empreses tràding o de comerç internacional, és a dir, aquelles que estan ubicades a Andorra però que només operen en actuacions de comerç internacional a fora del Principat. Fins ara tenien una bonificació del 80% de l’IS, i aquesta serà suprimida. Aquests canvis estan preparant-se ja i s’espera que en les properes setmanes siguin presentats per l’Executiu.

Són 15 les conegudes com mesures BEPS, i el que pretenen “és evitar que es generi competència fiscal entre els països i que les empreses, tot i tenir la seva activitat en un país, desplacin la seva matriu en d’altres per buscar millor emplaçament fiscal. En definitiva, el que es pretén és obligar que allà on hi ha l’activitat és on hi ha els impostos”, explica Cinca. Són 15 accions que volen homogeneïtzar la legislació dels països que van en la línia de l’Organització per a la Cooperació i Desenvolupament Econòmics (OCDE) .

Segons el ministre de Finances la gran majoria de les accions no repercuteixen gaire en el marc normatiu i tributari andorrà, perquè “nosaltres som un país que tradicionalment no teníem fiscalitat”. De fet, malgrat no tenir xifres concretes, com que l’impost de societats està implantat des del 2012 “tenim poques empreses d’aquests règims especials”, va puntualitzar el ministre. Tot i això, Cinca no resta importància al fet que entrar en aquest marc de les BEPS suposa que Andorra en un futur no podrà ser utilitzada com una plaça per ubicar-se i no pagar impostos d’allà on es té l’activitat.

La norma cinc de les BEPS és, segons el ministre, la que més incidirà en matèria tributària i sobretot en l’impost de societats. Es tracta d’aquella que recomana incrementar l’eficiència de les mesures per contrarestar les pràctiques fiscals perjudicials, tenint en compte la transparència. Aquesta mesura modificarà els quatre règims especials de l’IS. Anul·larà la bonificació de les empreses

de comerç internacional, però també modificarà els règims especials per a empreses dedicades a gestionar patents i marques, o el de les societats que gestionen tresoreria o finançament, cash pooling, i també les holding que tenen tributació favorable amb altres països per cobrar dividends, patrimoni i d’altres.