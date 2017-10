El Govern "està analitzant" el seu posicionament sobre els fets de l'1-O

El ministre de Turisme, Francesc Camp, ha informat aquest dilluns al migdia que el Govern "està analitzant" quin ha de ser el seu posicionament públic sobre el referèndum que es va celebrar aquest diumenge a Catalunya, i "quan ho consideri oportú ja es manifestarà al respecte". Camp ha volgut deixar clar que els fets d'aquest diumenge s'han d'emmarcar en tot el que ha passat les darreres setmanes i en el que passarà les properes. Per la seva part, el ministre d'Educació i Ensenyament Superior (i també secretari d'organització de DA), Eric Jover, ha manifestat que "des del Govern i des de la nostra formació política sempre hem de deplorar la violència, sigui des de la banda que sigui".

"Ahir van succeir un conjunt de fets, molts fets, i la situació ens preocupa", ha assegurat a Aixovall el ministre de Turisme, Francesc Camp. "Ara bé, la situació no és un fet puntual que va succeir ahir", sinó que s'emmarca en el que ha anat passat les darreres setmanes i "segurament tindrem més esdeveniments els propers dies", ha lamentat. Per tot plegat, des del Govern encara no consideren que estiguin en posició de poder fer una valoració pública sobre tot el que va passar durant la jornada electoral viscuda aquest diumenge a Catalunya. A paraules de Camp, "el Govern està analitzant acuradament la situació, i quan ho consideri oportú ja es manifestarà a respecte".

El ministre ha recalcat que es tracta d'una situació "complexa". Preguntat sobre si el Govern 'condemnava' la violència patida a ciutadans catalans, Camp ha reiterat que es pronunciaran quan s'hagi analitzat "a fons" la situació. Sí que ha anat una mica més enllà el ministre d'Educació i Ensenyament Superior (i secretari d'organització de Demòcrates per Andorra), Eric Jover. "Des de DA estem preocupats i deplorem la violència dels darrers dies", ha manifestat. "Sempre hem de deplorar la violència, sigui des de la banda que sigui", ha afegit. Això sí, ha tornat a apel·lar a la "prudència" de les institucions andorranes a l'hora de fer valoracions sobre tot el conflicte Catalunya-Espanya.

Jover ha manifestat que "la inestabilitat no és positiva" i que els preocupa, pels lligams "afectius i familiars" que molts andorrans tenen amb Catalunya. Per tot plegat, "esperem que se solucioni el més aviat possible i per la via del diàleg".

D'altra banda, i pel que fa als possibles efectes que pot tenir aquesta inestabilitat en l'arribada de turistes a Andorra, Camp ha assegurat que, amb les xifres a la mà, "de moment no es detecta cap tipus de davallada". Més enllà de la preocupació del ministeri, "l'impacte és difícil de valorar perquè no saps com acabarà tot això", ha plantejat.

Reunió entre el Govern i els grups parlamentaris

Aquest dilluns al matí els grups parlamentaris i el Govern han mantingut una reunió per analitzar tota la crisi política a Espanya. Tant des de Liberals d'Andorra com des del Partit Socialdemòcrata han informat que l'executiu es manifestarà sobre els actes violents de la policia i la Guàrdia Civil "quan ho cregui convenient". Així, la consellera del PS, Rosa Gili, ha posat en relleu que "la diplomàcia és un món delicat" i ha recordat que Andorra "és un país petit" i, per tant, "vulnerable", i que la valoració que se'n faci s'ha de fer "amb molta cura". En la mateixa línia s'ha manifestat el conseller liberal Ferran Costa, que ha dit que "el Govern es posicionarà" quan ho hagi de fer ja que "no és impassible" als fets ocorreguts, però ha recordat també que es tracta d'un moment "d'incertesa política i cal ser curós" .

D'aquesta manera, els dos consellers han coincidit que després de la reunió ha quedat clar que cal estar "molt atents" a l'evolució dels esdeveniments en els propers dies. També la subsíndica general, Mònica Bonell, ha manifestat que el Consell General no farà una manifestació al voltant dels fets ocorreguts aquest diumenge, ja que consideren que les diferents forces polítiques representades a l'arc parlamentari ja ho han fet i ha manifestat que "com a andorrans hem de ser molt prudents".

Costa ha reiterat la necessitat que hi hagi diàleg per trobar "una solució política a un problema polític", tot lamentant "profundament la situació viscuda". Gili, de la seva banda, ha reiterat la condemna d'una "actuació desproporcionada cap a gent indefensa" que només volia exercir "el que creia un fet legítim" i que el que cal és la defensa dels drets humans "per sobre de tot".