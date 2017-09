El Govern impulsa l'adhesió al conveni de la Unesco per la no discriminació per "reforçar el missatge internacional" sobre l'educació

El Govern ha acordat l’adhesió al conveni de la Unesco relatiu a la lluita contra la discriminació en l’àmbit de l’ensenyament amb l’objectiu de “reforçar el missatge internacional al voltant de l’educació” ja que, tal com ha exposat el ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, l’executiu considera que l'ensenyament pot ser una “marca de promoció de cara a l’exterior”, i que gràcies a l’adhesió a aquest conveni no només s’incideix en una “educació de qualitat”, sinó que també es llança aquest missatge a l'exterior. Després de l’aprovació de l’adhesió per part del Govern a aquest conveni el següent pas serà la seva tramitació a la Sindicatura per a la seva tramitació parlamentària. En principi, tal com ha manifestat Jover, aquesta adhesió no ha de suposar canvis legislatius ni d’organització dels tres sistemes educatius.

un text que ha estat tramès a la Sindicatura i que aquest mateix dimarts ha estat admès a tràmit.

El ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, ha destacat que aquesta lluita contra la no discriminació "ja està molt present" en el dia a dia de les escoles i ha afegit que si s’acorda proposar l’adhesió ara (es tracta d’un conveni del 1960 i que ha estat ja ratificat per 103 països) és perquè els organismes internacionals han incidit darrerament en la necessitat d’adherir-se a aquest acord i per "bastir la imatge d’Andorra" en l'àmbit internacional. D’aquesta manera, Jover ha defensat que l’educació pot ser una "marca de promoció de cara a l’exterior" i que, a través d’aquesta adhesió, es demostra que el país està "preparat" per parlar d’un ensenyament de qualitat.

Aquest conveni pretén impulsar la lluita contra la discriminació en l’àmbit de l’ensenyament i, per aquest motiu, tal com ha explicat Jover, en els seus dinou articles defineix què s’entén per discriminació i per ensenyament. També "entra en matèria" sobre les "obligacions precises" que recauen sobre els estats, entre les quals fer informes periòdics sobre l’estat d’aquesta qüestió o assistir a les reunions de seguiment.

Jover ha manifestat que a nivell legislatiu l’adopció d’aquest conveni no ha de suposar canvis com tampoc pel que fa a l'àmbit organitzatiu dels tres sistemes educatius. El titular d'Educació i Ensenyament Superior també ha recordat que l'adhesió a aquest conveni s'adiu a l'article de la Constitució relatiu al fet que totes les persones són iguals davant la llei i que, per tant, s'ha de promoure "l'equitat per a tothom".