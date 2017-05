El Govern lliura als comuns vuit minideixalleries per apropar la recollida selectiva als ciutadans

El Govern ha lliurat aquest dimarts al matí als comuns vuit minideixalleries mòbils (una per a cada parròquia més una altra que s'instal·larà al Pas de la Casa) amb la voluntat d'apropar la recollida selectiva als ciutadans. A través d'aquestes deixalleries que s'instal·laran als diferents pobles de les parròquies es podran recollir certs materials com tòners, bombetes o radiografies. Tal com ha comentat la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, "es visualitzarà i es farà més fàcil al ciutadà la separació de certes fraccions" que ara com ara van a parar als contenidors no indicats. El cost de l'adquisició d'aquestes minideixalleries ha estat de 60.000 euros. La cònsol menor d'Ordino, de la seva banda, ha remarcat que aquest projecte sigui fruit d'un treball transversal i ha concretat que les minideixalleries recorreran tots els pobles, "dels més allunyats als més pròxims" al nucli d'Ordino i que en funció de l'acollida s'anirà "ajustant" a les necessitats de la població.

La ministra ha concretat que amb aquests vehicles es recolliran certs residus de “petit tamany” com ara tòners, bombetes i fluorescents o radiografies. De fet, ha detallat que les radiografies era una petició dels ciutadans i que, pel que fa a les bombetes i fluorescents, fins ara era habitual trobar-los al contenidor del vidre, on no han d’anar ja que requereixen un tractament diferent. Per això es creu que amb aquestes minideixalleries mòbils “es visualitzarà i es farà més fàcil al ciutadà la separació de certes fraccions” que fins ara no se separen de manera correcta. De manera paral·lela, tal com ha remarcat Calvó, s’aprofitarà per informar els ciutadans que poden dur altres tipus de deixalles a les deixalleries comunals o bé que hi ha contenidors al carrer per recollir paper i cartró, vidre, envasos o l’oli, amb informació que consta rotulada en aquests vehicles. L’adquisició ha tingut un cost de prop de 60.000 euros.

Calvó ha incidit que els nivells de reciclatge al país són importants ja que se situen al voltant del 50% “quan la mitjana europea és del 30%”, però ha afegit que es vol ser “molt exigent” i per això es vol incidir en la recollida selectiva.

La cònsol menor d’Ordino, Gemma Riba, ha remarcat que aquesta iniciativa és fruit del treball transversal i que la voluntat és “fomentar el nivell de recollida”. A Ordino s’ubicarà als diferents pobles, “dels més allunyats als més pròxims” al nucli d’Ordino i que, en funció dels resultats, s’adaptarà la ubicació d’aquestes minideixalleries a les necessitats dels ciutadans. Per informar d’on estaran aquestes vehicles, es faran servir les xarxes socials, la 'newsletter' i fins i tot l’aplicació que el comú té a disposició dels ciutadans. A més, Riba ha destacat que aquestes minideixalleries s’ubicaran en “llocs visibles” dels pobles.