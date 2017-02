El Govern manté aquest 2017 en prop de 800.000 euros el pressupost per a cooperació

Gemma Cano i Júlia Stokes, directora i tècnica respectivament d'Afers Multilaterals i Cooperació, han presentat aquest dimarts al matí la memòria de l'activitat realitzada entre el 2013 i el 2015, la qual per primera vegada s'ha digitalitzat a la pàgina web del Ministeri d'Afers Exteriors, per estalviar costos però també per poder mantenir-la més actualitzada i millorar-ne la seva difusió, ha destacat Cano. En aquesta memòria es pot constatar com ha evolucionat el pressupost del Govern per a cooperació els darrers anys, en què s'ha passat dels més d'1,7 milions de l'any 2005 fins als 786.000 euros del 2015, una davallada motivada "per la crisi", ha justificat Cano. En qualsevol cas, la directora d'Afers Multilaterals i Cooperació ha volgut destacar que els darrers anys s'ha aconseguit consolidar la xifra dels 800.000 euros, la qual es mantindrà també aquest 2017. També ha ressaltat els 250.000 euros per a subvencionar projectes d'ONG del país. D'altra banda, Cano també ha informat que el marc legal necessari per poder començar a acollir refugiats "està molt avançat" i s'està discutint "un primer esbós internament".

La Memòria de la Cooperació Internacional entre els anys 2013 i 2015 ja es pot consultar online a la pàgina web del Ministeri d'Afers Exteriors. És la primera vegada que el Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació digitalitza tota la documentació, una acció que s'ha fet per estalviar costos (fins ara es feien les publicacions en paper), però també per millorar-ne la difusió, ha destacat la directora del departament, Gemma Cano. Així mateix, permetrà anar afegint dades i "actualitzar-la anualment" i no cada 2 o 3 anys, com es feia fins ara, ha assegurat Júlia Stokes, tècnica del departament.

En aquesta memòria es pot fer un cop d'ull a l’evolució del pressupost que destina el Govern a cooperació internacional, el qual el 2015 es va situar en els 786.000 euros i que aquest 2017 serà de prop de 840.000 euros. Cano ha destacat que els darrers anys s'ha aconseguit mantenir la xifra propera als 800.000 euros. No obstant això, parlem de partides molt inferiors a les que es destinaven entre el 2005 i el 2008 i que van arribar a superar els 1,7 milions. La davallada, ha justificat Cano, es deu a l'esclat de la crisi. La directora del departament també ha volgut assenyalar que el que també es manté són els 250.000 euros per a subvencionar projectes d'ONG del país. De fet, properament s'obrirà la convocatòria per a aquest 2017 i des del departament compten que s'hi presentaran entre 8 i 12 projectes.

Tornant a la memòria, la seva digitalització permet obtenir un mapa interactiu de cooperació, amb les accions que s'han dut a terme a tot el món amb fons andorrans, siguin d'ajuda humanitària, aportacions a organismes internacionals, subvencions a entitats andorranes o d'altres projectes. Per exemple, per pal·liar les conseqüències del conflicte de Síria el Govern va destinar uns 70.000 euros entre el 2013 i el 2015. Les prioritats en aquest cas i en la resta de projectes parteixen de l'educació, els grups vulnerables i el medi ambient, ha explicat Stokes.

Pel que fa als projectes que desenvolupen ONG del país gràcies en part a les subvencions que reben el Govern, Cano ha informat que han reforçat els sistemes d'avaluació 'in situ', és a dir, "les visites sobre el terreny" per veure com s'està treballant. "Ho intentarem fer a tot arreu on tenim projectes, ha afegit".

Els refugiats encara no tenen marc legal que els empari

En un altre ordre de coses, Cano ha informat que els ministeris d'Interior i d'Afers Exteriors segueixen treballant en el marc legal indispensable per poder acollir refugiats, tenint en compte que Andorra no està adherit al Conveni sobre l'estatus dels refugiats de Ginebra. Es tracta d'un projecte de llei que ja està "molt avançat" i que es troba en fase de "discussió interna". Aquest marc legal ha de permetre concretar aspectes com l'estatus d'aquestes persones que puguin venir a Andorra o la documentació que se'ls dona, per poder sortir del país. "És complicat, però estem pel bon camí", ha assegurat Cano.

En qualsevol cas, encara no hi ha data o termini límit perquè el projecte de llei sigui una realitat i Andorra pugui començar a acollir refugiats.