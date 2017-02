El Govern manté Montserrat Gil al càrrec de cap d’àrea d’Afers Socials

La condemna de l’ex-cònsol major de Sant Julià de Lòria Montserrat Gil per sostracció de béns públics no tindrà cap incidència en la seva vida laboral com a funcionària de l’administració general. Gil, que es va reincorporar a l’administració quan va deixar d’estar al capdavant de la corporació laurediana, ocupa en l’actualitat el càrrec de cap de l’àrea de Serveis Sociosanitaris del departament d’Afers Socials, del ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior, i com a tal continuarà, segons es va informar ahir des del Govern.

Això sí, abans de prendre aquesta determinació l’executiu va consultar els seus assessors jurídics, que entenen que no hi ha motiu per a la imposició de cap sanció disciplinària a Gil, ja que els fets pels quals ha estat condemnada es van produir al marge de les seves tasques com a funcionària.

Per la seva part, el secretari d’organització de Socialdemocràcia i Progrés, Joan Marc Miralles, que no va voler entrar a valorar l’actuació judicial en considerar que ho hauria de fer “amb total transparència i sense cap influència”, sí que va qualificar de fet “molt greu” que es condemni un cònsol per un ús indegut de béns públics, ja que “posa en dubte l’actuació d’alguns polítics al capdavant de la gestió dels diners públics”.

Miralles, que va recordar que la qüestió de la transparència ja va formar part de la campanya electoral, va tornar a posar damunt la taula la proposta, que ja duien en el programa electoral, que els interventors fossin un cos independent i no un càrrec de confiança.

El dirigent d’SDP, que es va mostrar convençut que des de la justícia s’actuarà “amb la mateixa celeritat” en altres casos, com el del SAAS o el del ministre Jordi Cinca, va manifestar el desig que aquest cas serveixi perquè hi hagi una reflexió “que ens permeti avançar en polítiques que puguin evitar en un futur casos similars” i per poder “disposar de mecanismes perquè cap Govern pugui fer i desfer lliurement encara que hagi estat escollit”.

En aquest sentit, Miralles, que va remarcar que “un governant té dret a ser incompetent però no a cometre il·legalitats”, va incidir en la necessitat de modificar el reglament de funcionament dels comuns per reforçar el paper de les minories, perquè tinguin accés a la informació i poder d’aquesta manera fer millor la seva tasca de control.

D’altra banda, i a través d’un comunicat, Unió Laurediana va voler expressar ahir el seu “respecte” per les ordenances de les quals van ser objecte els dos excònsols lauredians i l’interventor de la corporació, sobretot “tenint en compte que es tracta d’acords entre el poder judicial i els interessats”.

Així mateix, la formació lamenta que els excònsols, que al seu dia “van rebre la confiança del poble de Sant Julià de Lòria” en “representació d’una candidatura conjunta d’UL-DA i Independents”, hagin “estat relacionats amb aquest assumpte”.

El futur laboral de l’interventor de la corporació laurediana es decideix en secret i a porta tancada

Al tancament de l’edició continuava la sessió de consell de comú extraordinària per decidir el futur laboral de l’interventor de la corporació laurediana, Josep Maria Altimir, una sessió celebrada a porta tancada i de la qual els mitjans de comunicació no van tenir ni tan sols la possibilitat de prendre imatges al començament.