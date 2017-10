El Govern obre una 2a convocatòria de l’Engega que dota amb 150.000 €

El Govern, a proposta del titular d’Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya, va acordar ahir l’obertura d’una segona convocatòria del programa Engega 2017, que tindrà una dotació de 150.000 euros.

Així ho va explicar el ministre portaveu, Jordi Cinca, que va precisar que s’ha adoptat aquesta decisió després de constatar que la primera convocatòria del programa per aquest exercici “es va esgotar fa ja unes setmanes”, abans per tant de la data fixada, que era el 15 de novembre vinent.

El ministre, que va remarcar “la bona acceptació” que té el programa Engega per part dels concessionaris i també dels ciutadans, va recordar que la partida per a la primera convocatòria d’enguany d’aquestes ajudes per a la mobilitat elèctrica, i per a la millora de l’eficiència energètica i de la seguretat del parc automobilístic, era de 850.000 euros.

En aquest sentit, Cinca va explicar que amb aquesta partida inicial es van atorgar fins a 166 ajudes, 130 de les quals per a la compra de turismes, 20 per a furgonetes i les 16 restants per a motocicletes.

Aquesta segona convocatòria manté les condicions que es van fixar per a la primera i incideix en la potenciació del vehicle elèctric pur, tot i que, com va precisar el ministre portaveu, continua subvencionant de manera més reduïda els vehicles híbrids endollables.

D’altra banda, Cinca, que va destacar que un programa d’aquestes característiques “és capdavanter” respecte a iniciatives similars que es puguin donar en els països del nostre entorn, va explicar que s’ha volgut acordar la segona convocatòria de l’Engega precisament aquesta setmana ja que demà arrenca una nova edició de la Fira d’Andorra la Vella i “el pes dels vehicles” en aquest certamen “és important” i és “un bon moment de vendes per al sector”.

El programa Engega va néixer el 2016 com una iniciativa de tres anys per posicionar Andorra com a país capdavanter en mobilitat elèctrica. En el seu primer any ja va assolir el tercer lloc mundial pel que fa a la quota de mercat de mobilitat sostenible, amb el 4,83%. En aquest sentit, Cinca, que va admetre que “queda encara molta feina a fer”, va destacar que malgrat que a nivell intern del país “pot semblar un percentatge modest”, si es compara amb el d’altres països “és un percentatge important”.

Enderroc dels elements auxiliars dels mòduls prefabricats de Canillo

El consell de ministres va acordar ahir la licitació dels treballs d’enderroc i retirada dels elements auxiliars i reposició del terreny d’ubicació dels mòduls prefabricats de l’escola de Canillo al seu estat inicial, segons va informar el ministre portaveu. Jordi Cinca, que va recordar les retirades d’aquest tipus d’infraestructures d’Ordino i la Massana, va assegurar que “finalment podem dir que aquests prefabricats ja són història”.

D’altra banda, l’executiu va aprovar també la licitació de dos trams del camí ral a Ordino i a la Massana. En el primer cas, es tracta, segons va precisar Cinca, del tram entre Ansalonga i la Cortinada, mentre que el tram de la Massana és el comprès entre el carrer de les Palanques i la Farga Rossell. També es millorarà el tram de la zona del túnel del Pont Pla a la capital.

Així mateix, i en el marc de la voluntat del departament de Medi Ambient de mirar d’acostar la muntanya als ciutadans, el Govern va acordar també la licitació dels treballs de millores arquitecturals i d’eficiència energètica als refugis lliures de Fontverd, Cabana Sorda i Claror.

Finalment, l’executiu va donar llum verda a les licitacions dels treballs de reconeixements geològics i geotècnics de tres obres públiques com són la desviació de Sant Julià de Lòria, tram entre l’enllaç E2 i el pont de connexió amb la CG; l’eixampla parcial de la CG6 i la millora de l’entroncament de la CG2, entre el revolt de Ràdio Andorra, i la boca sud dels túnels.

D’altra banda, Cinca va informar que l’executiu va acordar l’adjudicació de la realització d’un portal web de facturació electrònica pel Govern d’Andorra a l’empresa Invinet Sistemes 2003 SL, per un import de 62.073 euros, que haurà de tenir el portal operatiu abans de final d’any.

Així mateix, l’executiu va adjudicar també la segona fase dels treballs de millora del paisatge en l’entorn urbà fronterer del Pas de la Casa, consistents a donar continuïtat al passeig que bordeja el riu Arieja. L’obra es va adjudicar a Locubsa per un import de 969.995 euros.

Accés a estudis superiors per a persones majors de 25 anys

El Govern va aprovar ahir el reglament de la prova d’accés als estudis d’ensenyament superior per a persones més grans de 25 anys que, segons va explicar el ministre portaveu, Jordi Cinca, permet oficialitzar la prova que ja es portava a terme a la Universitat d’Andorra (UdA) i permetre també l’accés als estudis d’ensenyament superior a qualsevol institució d’ensenyament superior reconeguda pel Govern. A més, Cinca va destacar que un cop oficialitzada es podran cercar convenis per tal que la prova pugui servir també per accedir a centres d’ensenyament superior d’altres països.

100.000 euros per als ajuts en el marc del Poctefa

L’executiu va acordar ahir adjudicar 100.000 euros a la segona convocatòria complementària andorrana als ajuts europeus del Programa Operatiu de Cooperació Territorial Espanya–França–Andorra (Poctefa). La convocatòria s’obrirà l’endemà de la seva publicació al BOPA i es tancarà el proper 28 de febrer del 2018. Les ajudes van destinades a institucions universitàries, centres de recerca i tecnologia, empreses, administracions públiques i actors socioeconòmics del país que siguin socis, associats o subcontractats, participin i formin part d’un projecte Poctefa.