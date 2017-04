El Govern posposa uns dies la licitació de dos miradors al port d'Envalira per facilitar documentació a Saetde

La licitació de l'obra de millora del paisatge de l'entorn urbà fronterer en el marc del qual hi ha prevista la construcció de dos miradors al port d'Envalira s'ha suspès cautelarment, tal com surt publicat aquest dimecres al BOPA. Aquesta suspensió, que en principi hauria de durar una setmana aproximadament, ve motivada pel fet que Saetde ha demanat més informació sobre el projecte per saber quina afectació pot tenir en els seus terrenys, ja que una d'aquestes infraestructures seran dins la concessió. Fonts consultades han posat en relleu que en principi no hi hauria cap afectació i que, per tant, un cop Saetde rebi aquesta documentació el projecte continuaria endavant.

El Govern ha suspès de manera cautelar –tal com surt publicat al BOPA– la licitació de l’obra de millora del paisatge de l’entorn urbà fronterer, en el marc del qual es preveu la construcció de dos miradors al port d’Envalira, un dels quals al cap del Port i l’altre a tocar del circuit Grandvalira, ja que Saetde ha entrat una "sol·licitud genèrica" per saber exactament quina és l’afectació d’aquests dos miradors a l’activitat que puguin desenvolupar.

Fonts consultades per l'ANA han posat en relleu que aquesta suspensió serà, previsiblement, només d’una setmana, ja que sembla que no hi hauria cap oposició per part de la societat a la construcció d’aquests dos miradors i, per tant, un cop rebin tota la documentació el projecte podria tirar endavant tal com està previst. Un d’aquests miradors estaria dins la concessió de Saetde, però les mateixes fonts han posat en relleu que no tindrien cap afectació a les activitats que la societat desenvolupa ni en futures pistes que volgués tirar endavant. En principi, aquesta suspensió no hauria d’afectar els terminis previstos per l’execució d’aquest projecte, el primer pas del qual serà la redacció.