El Govern proposa un increment del 10% de la taxa sobre el consum de tabac

El Govern ha aprovat aquest dimecres la proposta de modificació del projecte de llei de la tarifa general de taxes sobre el consum amb l'objectiu d'apujar la taxa sobre el tabac per adaptar-se als preus dels països veïns. Aquest increment impositiu s’aplicarà en un 10% al grup de productes del tabac, com són els cigarrets, el tabac espalillat tant ros com negre, els productes manufacturats i la picadura comunitària i extracomunitària, amb l’excepció dels cigars.

L’objectiu d’aquesta nova modificació, que entrarà a tràmit parlamentari amb caràcter d’extrema urgència durant els pròxims dies, és la d’adaptar la pressió fiscal sobre el tabac a les variacions de preus en els països veïns, mantenint-ne però el diferencial per tal de preservar l’atractiu comercial.

El ministre de Finances, Jordi Cinca, ha indicat que s'ha optat pel tràmit d'extrema urgència per evitar distorsions en el mercat. Així, la previsió és que aquesta modificació es pugui votar durant la sessió de Consell General de la setmana vinent, per tal que pugui entrar en vigor el mes de març. El ministre ha explicat que que l’augment de la taxa va en la mateixa línia que les quatre darreres modificacions, l’última de la qual es va fer efectiva el juny del 2014.