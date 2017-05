El Govern rebutjarà el recurs dels Viladomat per la plataforma a l’Avet

L’executiu “no atendrà” el recurs de reposició que han presentat els germans Viladomat contra la declaració d’interès nacional de la construcció d’una plataforma esquiable al peu de la pista Avet, projecte que també preveu un aparcament soterrat, ja que la Comissió Tècnica d’Urbanisme (CTU) considera que “no hi ha motius per fer-ho”.

Així ho va explicar ahir el ministre portaveu, Jordi Cinca, després de la reunió del consell de ministres, en què el titular d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, hauria avançat quin seria el posicionament de la resolució de la CTU, que va analitzar el recurs en la reunió que va mantenir dimarts, tot i que no n’hauria concretat els arguments en no disposar del text de la resolució.

“Es recomana al Govern no acceptar el recurs, però no puc dir els arguments”, va assegurar Cinca, que sí que va manifestar la “satisfacció” de l’executiu per la decisió de la CTU, òrgan que, com va recordar, no només està format per tècnics del ministeri d’Ordenament Territorial sinó també de les corporacions parroquials.

Així mateix, i de la mateixa manera que Torres dilluns, Cinca no va poder confirmar l’existència o no d’un document de la Federació Internacional d’Esquí (FIS) en què aquesta entitat faria una sèrie de recomanacions a partir de les quals l’executiu hauria decidit declarar el projecte de la plataforma esquiable d’interès nacional.

Tot i això, el ministre portaveu sí que va assegurar que tant el ministeri de Cultura, Joventut i Esports com el d’Ordenament Territorial i el Comú de Canillo havien incidit en més d’una ocasió en “la necessitat de fer aquestes obres”, que “havia estat posada en relleu per la FIS en diverses ocasions”.

Cinca, que va respondre amb un concís “no l’hi sé dir” interpel·lat sobre el format d’aquesta comunicació de la FIS, va defensar la necessitat d’aquesta plataforma per assegurar que “ens puguin anar assignant proves d’aquesta importància –la Copa del Món– en un futur”, i poder vendre la marca Andorra com a destí de neu i com a país organitzador habitual de proves d’alt nivell.

En aquest sentit, el ministre, que va remarcar que aquest projecte “no afavoreix una estació o una altra, o una localitat o una altra, sinó el conjunt del país”, va assegurar que “discutir l’interès nacional d’aquesta obra no em sembla raonable”.

Cal recordar que des dels partits de l’oposició s’havien expressat dubtes sobre el projecte, ja que s’entén que el tipus d’equipament no respon a les tipologies en base a les quals es pot declarar un projecte d’interès nacional segons la legislació vigent.