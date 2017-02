El Govern tanca el servei de Tràmits del Prat del Rull per centralitzar-ho tot a l'edifici administratiu

Canvis al servei de Tràmits del Govern. Fins ara els ciutadans podien fer les seves gestions a l'edifici del Prat del Rull, on s'hi ubica el departament d'Agricultura, el de Comerç i el de Consum. Aquest servei es clausurarà l'1 d’abril, ha informat el secretari d'Estat d'Administració Pública, Antoni Rodríguez, de manera que tot passarà a estar "centralitzat" a l'edifici administratiu del Govern de Prat de la Creu.

Els canvis responen a la voluntat de l'executiu d'"optimitzar costos i donar millor servei als ciutadans", ha justificat Rodríguez. No caldrà duplicar logística com impresores o les línies de producció necessàries per fer el carnet de conduir o el passaport, per exemple. I pel que fa al servei ofert, a l'edifici administratiu s'ampliaran els punts d'atenció al públic, precisament amb les persones que actualment estan treballant a Prat del Rull. En total, la plantilla del servei de Tràmits està formada per unes quinze persones, ha explicat Rodríguez. El nombre no patirà variacions malgrat els canvis.

En l'actualitat, l'edifici del Prat del Rull atén un centenar de tràmits diaris del ciutadà, mentre que l'edifici central uns 400. La xifra, ha explicat el secretari d'Estat, ha davallat darrerament gràcies a l'augment de les accions que es poden fer en línia i a les millores de serveis com la renovació del passaport, que ja no requereix desplaçar-se dues vegades fins a Tràmits.

La majoria de tràmits que es feien a Prat del Rull estaven relacionats amb les matriculacions de vehicles i obertura de comerços. La secretària d'Estat de Turisme i Comerç, Neus Soriano, ha explicat que a partir d'ara tots els tràmits relacionats amb aquests dos departaments es digitalitzaran i es descarregaran amb assiduïtat per tenir tota la informació actualitzada. Així mateix, ha informat que l'Oficina de Marques i Patents d'Andorra (OMPA), no es veurà afectada i es mantindrà a Prat del Rull.