El Govern treballa en el desenvolupament de la fase 1 del vial de Sant Julià, que no ha patit canvis

El Govern té la voluntat d'impulsar diferents treballs sobre la fase 1 de desviació de Sant Julià de Lòria aquesta legislatura i, de fet, aquest mateix any es construirà la rotonda de la carretera de Fontaneda. Així ho ha explicat el ministre d'Ordenament Territorial, Jordi Torres, que ha remarcat que no hi ha canvis en el projecte respecte del que es preveu al pla sectorial i als convenis signats amb els particulars. Segons ha dit, només s'hi ha afegit un pont entre Francesc Cairat i el vial. El que veu complicat Torres és que la desviació es pugui concloure, ja que la fase que quedaria pendent és un altre túnel. D'altra banda, ha destacat que es continua treballant en un sistema d'aproximació amb GPS a l'aeroport d'Andorra-La Seu d'Urgell.

El Govern té la voluntat de poder tirar endavant els treballs per a la fase 1 de la desviació de Sant Julià de Lòria aquesta legislatura. Així, el que quedaria pendent seria el túnel corresponent a la fase 2. El ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, ha remarcat que no hi ha canvis en aquest projecte de desviació respecte del pla sectorial i dels convenis signats amb els particulars i que únicament s’hi ha afegit un pont entre Francesc Cairat i el vial.

Corresponent a aquesta fase 1 (la que transcorre entre la rotonda de la carretera de Fontaneda i l’antic càmping Huguet) aquest mateix any ja hi ha prevista la construcció del punt rodó de Fontaneda i és previst que també es puguin impulsar els estudis per a la redacció de la resta de la fase. El que sembla complicat, segons Torres, és que es pugui executar aquesta legislatura la fase 2; és a dir, el túnel que quedaria per concloure tota la desviació, ja que ha recordat que les fases 3 i 4 (el túnel de la Tàpia i els accessos a Aixovall) ja estan conclosos. La voluntat és poder disposar de quatre carrils de baixada des de la Margineda a la duana, tal com ha recordat Torres, i ha defensat la utilitat d’aquesta infraestructura no només per als visitants sinó per als residents al país.

Aquesta ha estat la resposta del ministre a la pregunta del conseller de Socialdemocràcia i Progrés, Víctor Naudi, sobre si s’havien fet canvis respecte del projecte inicial. Naudi ha lamentat que amb la construcció d’una part del vial es faci “un pedaç” que no contribueixi a evitar les cues a Sant Julià de Lòria.

D’altra banda, la consellera independent Sílvia Bonet ha demanat sobre el sistema d’aproximació amb GPS a l’aeroport Andorra-La Seu d’Urgell per poder potenciar aquesta infraestructura. Torres li ha respost que es treballa amb les autoritats espanyoles en aquest sentit, tot i que ha destacat que pot ser un procés que es pugui allargar un any, tenint en compte que a Espanya aquesta tecnologia és pionera. També ha reiterat l’interès de companyies en poder operar des d’aquest aeroport. Els informes sobre aquest sistema poden estar enllestits aquest estiu i ha dit que tots els actors implicats “estan remant en el mateix sentit” i que per al Govern es tracta d’un tema important, tenint en compte que en la trobada entre el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i el cap de Govern, Toni Martí, va ser un dels dossiers que es van tractar.

D’altra banda, el ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, ha remarcat que es treballa perquè els títols de català lliurats a Andorra tinguin un reconeixement a Catalunya, Illes Balears i València.