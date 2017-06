El Govern va fer unes previsions “excessives” d’ingressos el 2015

El Tribunal de Comptes critica el Govern per haver fet unes previsions pressupostàries d’ingressos “excessives, la qual cosa afecta l’anivellament del pressupost i és contrària al que és requerit per l’article 24.2 de la Llei general de les finances públiques (LGFP)”, diu l’informe. En concret, xifra en 25,7 milions d’euros de més el que l’executiu havia previst ingressar en concepte d’impostos indirectes. Segons el Tribunal de Comptes, si es tenen en compte les dades de la liquidació d’exercicis anteriors i la seva tendència, així com l’execució dels pressupostos del 2014, es pot concloure que el Govern va fer unes previsions “excessives”.

Quant al pressupost inicial, el Tribunal de Comptes també posa una falta al Govern per no haver enregistrat en els comptes que ha presentat corresponents a l’exercici del 2015 els efectes pressupostaris que ha comportat la llei per dotar de pressupost i finançament l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB). Segons manifesta, aquesta ha incrementat en més de 20 milions la capacitat d’endeutament del Govern i ha ratificat per un import d’1,5 milions d’euros un avenç de fons per atorgar un préstec a l’AREB. Des del Govern justifiquen que el crèdit extraordinari de 20 milions de l’AREB i el suplement de crèdit de 180.358 euros provoquen un desnivellament pressupostari, però diuen que els drets per poder finançar les despeses contretes no els podia reconèixer ni liquidar fins a l’exercici del 2016.

Personal

Pel que fa a despeses de personal, l’informe que controla els comptes detecta irregularitats en alguns aspectes com són les hores extraordinàries. En concret són 45 funcionaris els que treballen més de 120 hores extraordinàries, que és el límit que marca la llei. De fet, set treballadors gairebé les dupliquen i n’arriben a fer entre 200 i 300. Quant a altres conceptes de retribucions que no estan regulades, el Govern paga més de mig milió d’euros a persones que ofereixen un servei a l’administració però que no té cap regulació normativa. Es tracta de guàrdies forenses, d’indemnització preufetària al personal de l’àmbit judicial o de la prima de la secció canina i especificitat policial, o el personal d’educació, d’hivern i de bombers pel fet d’estar al Pas de la Casa, amb retribucions de 25.682 euros, 174.685 euros i 27.025 euros, respectivament, així com la prima dels bombers pel maneig de cables transportadors d’explosius.

Per altra banda, es xifren en 53 els contractes d’eventuals que superen el termini de nou mesos previst en l’article 88.2 de la Llei de la funció pública. Segons el Tribunal, són eventuals contrac­tats per a places que han de ser cobertes mitjançant un procediment selectiu i que han superat els màxims permesos per a supòsits d’aquesta naturalesa.