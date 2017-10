El grup liberal demana còpia del projecte arquitectònic de The Cloud

“Seguirem de prop tots els aspectes constructius de The Cloud”, assegurava el conseller general del grup parlamentari Josep Majoral abans d’entrar una demanda d’informació a Sindicatura perquè des del ministeri d’Ordenament Territorial se li faci arribar “el projecte arquitectònic amb el qual s’han realitzat els amidaments i el pressupost estimatiu” de l’edifici The Cloud.

Majoral inclou en la demanda d’informació l’estat dels amidaments i el pressupost estimatiu que el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, va esmentar en la darrera sessió de control a l’executiu al Consell General, celebrada el 28 de setembre passat.

El parlamentari lauredià remarca la importància d’aquesta demanda “per controlar que el projecte que es duu a terme coincideix amb el que actualment s’anuncia”. Majoral destaca la importància d’aquesta demanda d’informació perquè “els amidaments defineixen les característiques de l’edifici i l’equipament que inclourà el projecte amb el qual treballa actualment Govern”, i afegeix que “si es tracta d’un projecte i procés seriós no pot haver-hi variacions entre el pressupost estimatiu i l’adjudicat, és a dir, 34,5 milions d’euros”.

Majoral alerta el Govern que “des del grup liberal se seguirà vigilant de prop tot el que envolta el projecte de The Cloud per garantir que no es disparen els costos finals de l’obra i perquè tot el procés claus en mà no perjudiqui el sector de la construcció”. Uns treballs que, va recordar el parlamentari liberal, “paguem entre tots, ja que Andorra Telecom és una empresa pública”.