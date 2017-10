El grup liberal denuncia de nou que l’AREB incompleix la llei

El grup parlamentari liberal ha demanat, a través del president suplent, Jordi Gallardo, l’empara del síndic general, Vicenç Mateu, pel “reiterat incompliment per part de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) de l’article 49 de la Llei general de les finances públiques”. Gallardo explica en l’escrit presentat que “el ministre de Finances ha de trametre al Consell General, trimestralment i dintre del trimestre següent, una memòria explicativa de l’execució del pressupost de l’administració general i de les seves modificacions” i recorda que “l’AREB és una entitat de dret públic”, tal com es recull en la llei de la seva creació.

El president suplent del grup parlamentari liberal remarca que “l’AREB no està complint” amb el que disposa la llei i que “no és la primera vegada que m’adreço a la Sindicatura per demanar la seva intervenció prop del Govern”. En el text de l’empara s’indica que tot just “el 9 d’octubre els consellers generals han rebut la liquidació pressupostària del primer trimestre del 2017”, una documentació que “per complir els terminis marcats per la llei s’hauria d’haver rebut com a màxim el 30 de juny del 2017”.

La situació, segons el grup liberal, s’ha repetit amb els comptes del segon trimestre, “que s’haurien d’haver presentat el 30 de setembre del 2017” i encara no els han rebut els consellers generals. Jordi Gallardo denuncia en l’escrit d’empara que aquest fet “ha esdevingut una pràctica habitual per part de l’AREB amb l’acceptació del Govern”.

A l’últim, en el text adreçat al síndic general es remarca també que “aquest reiterat incompliment de la Llei general de les finances públiques per part de l’AREB impedeix d’una banda poder a terme la tasca d’impuls i control al Govern dels consellers generals, i de l’altra, es tracta d’un menysteniment evident del Consell General a causa de la reiteració en l’incompliment de les obligacions legislatives” i es demana al “síndic general, com a màxim representant del Consell General”, que solucioni aquesta situació.