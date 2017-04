El jutge decreta presó sense fiança per a Jordi Pujol Ferrusola

El jutge de l’Audiència Nacional José de la Mata va decretar ahir presó provisional comunicada sense fiança per a Jordi Pujol Ferrusola, fill gran de l’expresident de la Generalitat, després de prendre-li declaració en relació amb dinou operacions que hauria fet en el transcurs de les investigacions per provar d’ocultar a la justícia prop de 30 milions d’euros. És la primera vegada que l’Audiència Nacional envia a presó un dels membres de la família Pujol en el marc de les investigacions sobre la fortuna a l’estranger. De la Mata ha actuat d’acord amb el criteri de la Fiscalia, que en les dues ocasions anteriors en què Pujol Ferrusola havia declarat a l’Audiència no havia demanat l’ingrés a presó. L’advocat de l’Estat i l’acusació popular de Podem també havien sol·licitat la mesura de presó.

El jutge va prendre la decisió després d’escoltar la declaració de Jordi Pujol Ferrusola, que en les més de quatre hores d’interrogatori va respondre a les preguntes de les parts. El fill gran de l’expresident va argumentar que no ha fet operacions de “despatrimonialització” –com indica l’informe que la UDEF va remetre al jutge–, sinó que ha seguit gestionant els seus negocis a Mèxic i l’Argentina, i que aquests, majoritàriament, li han provocat pèrdues. Un criteri que va reiterar la seva defensa, que va apuntar que els documents de la UDEF estan mal confeccionats, però que no van compartir la Fiscalia Anticorrupció, l’advocat de l’Estat i l’acusació popular de Podem.

En acabar la declaració les tres acusacions van reclamar presó incondicional per a Pujol Ferrusola, fet que implica un canvi de criteri de la Fiscalia, que en les dues declaracions anteriors, el 2012 i 2016, no l’havia sol·licitat mai. El jutge va decretar un recés, i va citar les parts a les set de la tarda per comunicar la decisió. En aquest termini va permetre que Pujol Ferrusola abandonés l’Audiència Nacional momentàniament, però li va imposar com a mesura cautelaríssima la retirada del telèfon mòbil i de tots els aparells informàtics. En l’aute s’indica que dels informes policials es desprèn que Pujol Ferrusola ha continuat realitzant tota classe d’activitats comptables, bancàries, contractuals i societàries, entre d’altres, a través de socis, amics i testaferros per ocultar proves i posar-les fora de l’abast dels tribunals.

L’informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) que ha motivat la compareixença apunta que Pujol Ferrusola va ocultar 30 milions d’euros des de l’inici de la investigació el 2012. Segons els investigadors, hauria desplegat des del 2012 “una estratègia de despatrimonialització intencionada” per ocultar actius de la família i impedir, d’aquesta manera, que l’Audiència Nacional en decreti l’embargament en cas d’una condemna per aquest cas.