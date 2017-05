El Llibre Blanc de la Igualtat s’obre a la ciutadania amb una enquesta

L’elaboració del Llibre Blanc de la Igualtat s’obre als ciutadans amb una enquesta que tant des del ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior com des del Consell General s’espera que sigui resposta pel màxim de persones possible, ja que ha de servir, juntament amb el treball que ja s’ha fet prèviament, per definir les prioritats i accions en matèria d’igualtat.

El titular d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va destacar ahir que al juny es vol completar la redacció del Llibre Blanc de la Igualtat. Així, va posar en relleu que en funció de les prioritats que es desprenguin de tota la feina per elaborar aquest llibre es “començarà a treballar” en l’aplicació de mesures o de les normes que calgui per combatre les des­igualtats.

Aquesta participació ciutadana, segons Espot, és important per saber “quina és la percepció sobre la igualtat d’oportunitats i les experiències personals”. A més a més, va remarcar que iniciatives com aquesta també serveixen per “configurar una ciutadania crítica i compromesa amb la transformació de la societat”.

Per la seva part, la presidenta de la comissió legislativa d’Afers Socials, la parlamentària independent Sílvia Bonet, va manifestar que la importància d’aquestes enquestes és que s’implica la ciutadania en els canvis que es volen impulsar, i va afegir que l’objectiu és “posar la igualtat al centre de la política”.

A l’enquesta s’hi pot respondre tant en format paper com en format digital a través de les webs del Consell General, el Govern i el departament d’Afers Socials o omplint els formularis que estaran disponibles als centres d’atenció primària. El termini en què els ciutadans podran donar la seva opinió és el 8 de juny vinent.

L’enquesta s’articula en cinc apartats, que han de permetre saber l’opinió dels ciutadans i la seva percepció sobre el Llibre Blanc de la Igualtat, les polítiques actuals en l’àmbit de la igualtat, què pensen dels serveis públics i privats que treballen en aquest àmbit, quin coneixement tenen de les entitats socials i també quines són les prioritats.

Espot va posar en relleu que l’elaboració d’aquest llibre blanc ha estat “transversal, global”, i que ha tingut en compte “moltes opinions”, i va afegir que sembla que una de les conclusions que se’n desprendran és que cal una llei d’igualtat, tal com ja s’ha pogut constatar en el treball previ amb els experts i les entitats.