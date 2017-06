El nou director de l’INAF vol un diàleg fluid amb els consellers

El nou director de l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF), Ramón López, està disposat a obrir una nova etapa en les relacions amb el Consell General, una etapa on pugui haver un diàleg fluid i un tarannà més transparent de l’organisme a l’hora de facilitar als consellers generals la informació que li sol·licitin, dins els límits òbviament d’aquella que pugui tenir un caràcter reservat.

Així ho va posar de manifest ahir López en el transcurs de la seva compareixença, acompanyat pel president del consell d’administració de l’INAF, Raül González, davant la comissió especial de Vigilància i Prevenció de Risc per a l’Estabilitat Financera, una compareixença que es va allargar més de tres hores.

I és que segons van explicar les fonts consultades, López, que va oferir als parlamentaris la col·laboració de l’organisme per a totes aquelles qüestions que puguin facilitar la seva tasca legislativa, va fer una presentació detallada dels reptes de futur de l’Institut Nacional Andorrà de Finances així com dels mitjans que es consideren necessaris per poder afrontar-los, així com de les prioritats de la nova direcció per tal de consolidar la supervisió de la plaça financera. Així mateix, López, tot i voler ser prudent a l’espera de tenir un major coneixement del funcionament de la plaça andorrana, no va tenir inconvenient a donar una primera opinió a preguntes dels consellers en relació amb qüestions com la de poder disposar d’un prestador de darrera instància.