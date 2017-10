El Parlament de Catalunya declara la República catalana independent i el Senat espanyol aprova l'aplicació del 155

El Parlament ha declarat la República catalana independent i ha instat el Govern català a aplicar-ne els seus efectes desenvolupant la llei de transitorietat jurídica i obrint el procés constituent. La proposta presentada per JxSí i la CUP ha obtingut el vot afirmatiu de 70 diputats en una votació secreta que s'ha fet en una urna. 10 diputats han votat en contra i 2 més en blanc. Cs, PPC i PSC han marxat de l'hemicicle per no participar de la votació. El text aprovat estableix, en la seva part declarativa, que s'assumeix el mandat del poble de Catalunya expressat a l'1-O i declara que "Catalunya esdevé un estat independent en forma de República". Així mateix, el text també insta el Govern a dictar "totes les resolucions necessàries" per desenvolupar la llei de transitorietat jurídica i fundacional de la república així com obrir el procés constituent.

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha demanat "tranquil•litat a tots els espanyols" a través del seu compte de Twitter just després que el Parlament hagi declarat la República catalana independent i hagi instat el Govern a aplicar-ne els efectes i obrir el procés constituent. "L'estat de dret restaurarà la legalitat a Catalunya", ha afegit. Finalment, el ple del Senat ha aprovat l'article 155 de la Constitució.