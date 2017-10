El permís de treball per compte propi requerirà un dipòsit de 30.000 euros

Per a l’obtenció d’una autorització de treball per compte propi serà necessari a partir d’ara aportar un dipòsit de 30.000 euros a l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF), dipòsit que serà retornat al titular del permís de treball un cop es doni de baixa, s’anul·li o no es renovi l’autorització.

Aquesta és una de les modificacions de la Llei qualificada d’immigració que preveu el projecte de llei de modificació de la dita llei aprovat pel consell de ministres, i que ahir va presentar la secretària d’Estat de Justícia i Interior, Ester Molné, que va remarcar que amb els canvis es busca “adaptar la regulació de les diferents autoritzacions d’immigració a la realitat econòmica i social actual”.

Molné va explicar que s’ha optat per afegir-hi el requisit del dipòsit perquè s’havien constatat diversos casos de persones que sol·licitaven aquest tipus d’autorització però posteriorment “només constituïen una societat sense que hi hagués però una activitat econòmica real”.

El projecte de llei de modificació de la Llei qualificada d’immigració, que els propers dies entrarà a tràmit parlamentari, preveu també la creació d’una nova autorització d’immigració temporal per a joves amb opció de treball. Aquest permís, creat a partir de la demanda del ministeri d’Afers Exteriors després d’haver rebut la petició de diferents països per establir convenis per a programes de viatges formatius o de lleure per a joves amb l’opció de treballar, tindrà una vigència de sis mesos i va destinat a joves d’entre 18 i 25 anys nacionals o residents en els països amb els quals es puguin signar aquests acords.

Així mateix, amb la modificació de la llei es permetrà també que els titulars d’una autorització d’immigració per a estudis puguin treballar sempre que compleixin una sèrie de requisits. En aquest sentit, Molné va precisar que no es podran superar les setze hores setmanals i que la feina haurà d’estar relacionada amb els estudis que es cursen o formar part d’un sector d’activitat declarat prioritari. També es necessitarà la conformitat del centre on es cursin els estudis.

La reforma preveu també la introducció d’una sèrie de criteris per a la graduació de les sancions que es puguin aplicar per infraccions en matèria d’immigració. Molné va explicar que amb aquests criteris es vol reforçar la seguretat jurídica i evitar que es puguin donar casos d’arbitrarietat. Entre els criteris que es valoraran hi haurà, segons va precisar la secretària d’Estat de Justícia i Interior, qüestions com la intencionalitat i la gravetat del perjudici que es pugui causar, entre d’altres.

El text també modifica puntualment la regulació de l’autorització d’immigració per raons d’interès científic, cultural i esportiu perquè els seus titulars puguin desenvolupar les activitats necessàries per gestionar el seu patrimoni propi, tenint en compte que sovint es tracta de persones que tenen interessos econòmics propis que han de poder administrar.

La modificació, que servirà també per adaptar als compromisos internacionals contrets els terminis dels permisos fronterers, dels atorgats per raó de reagrupament familiar i aquells de caràcter temporal per a treballadors d’empreses estrangeres, inclou canvis en el règim de la retenció eventual dels dipòsits que es fan en el cas de les autoritzacions de residència sense activitat lucrativa.

Molné va explicar que fins ara aquests dipòsits es podien embargar, si es donava el cas, per fer front a deutes que la persona pogués tenir amb l’administració, i que amb el canvi l’embargament es podrà fer també per altres deutes que es puguin tenir.