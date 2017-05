El pes de la tributació directa supera l’objectiu fixat pel Govern per al 2016

El pes de la tributació directa sobre el total d’impostos, directes i indirectes, de l’administració general del 2016 no va complir amb els objectius de sostenibilitat financera i d’estabilitat pressupostària i fiscal que el mateix Govern havia fixat per a l’any passat.

Així es desprèn si més no del certificat de la Intervenció General que acompanya la liquidació de comptes de l’executiu corresponent a l’exercici 2016. I és que, d’acord amb aquesta liquidació, el pes de la tributació directa sobre el total d’impostos es va situar l’any passat en el 37,39%, després que s’assolissin fins a 82.922.927 euros en concepte d’impostos directes i 290.740.248 euros a través dels impostos indirectes, quan l’objectiu fixat per l’executiu per a l’exercici era del 31,7%.

Malgrat aquest incompliment de l’objectiu quant al pes de la tributació directa, l’informe de la Intervenció General recorda que el percentatge del 37,39% se situa per sota el límit del 40% que estableix l’article 20 de la Llei de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal, coneguda com a regla d’or. A més, cal tenir en compte també que la mateixa llei preveu que les obligacions en relació amb els límits d’endeutament, de despesa màxima permesa, de variació de despesa corrent o de funcionament, així com el pes de la imposició directa sobre el total d’impostos, s’han de complir al final del mandat.

Precisament, pel que fa a la resta de limitacions que fixa la regla d’or, i que es recullen en el marc pressupostari de l’administració de l’Estat per al mandat 2016-2019, i als objectius de sostenibilitat financera per a l’exercici 2016, es compleixen segons l’informe d’Intervenció General.

Així, quant al límit màxim d’endeutament, se situaria en el 37,6% del PIB estimat, de manera que s’estaria per sota del límit màxim del 40% del producte interior brut que preveu la regla d’or. En el cas de la despesa màxima permesa per a l’exercici (423.286.235 euros), també es compliria perquè l’import liquidat, sense la variació d’actius ni passius financers, va ser de 416.196.718. Finalment, i pel que fa a la variació de la despesa corrent o de funcionament, l’exercici passat no es va arribar al límit màxim fixat entre els objectius, que es va establir en un 0,2%.

Pendents de cobrar 23,4 milions de l’IGI i 7,9 de l’IRPF a final de l’any passat

El 31 de desembre passat el Govern tenia pendent d’ingressar fins a 23.412.007 euros procedents de l’impost general indirecte (IGI), 9 milions corresponents a l’impost de mercaderies indirecte i 7,9 milions més provinents de la retenció de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), segons consta en l’informe de la liquidació dels comptes corresponents a l’exercici 2016. Aquests 40,3 milions són més de la meitat dels 68,1 milions que tenia l’executiu pendents d’ingressar a finals de l’any passat, gairebé un 57% més de la xifra pendent de cobrar amb què es va tancar l’exercici 2015.

Entre aquests ingressos pendents, destaquen també els 6,5 milions d’euros corresponents a l’impost de societats, els 4,1 milions procedents dels impostos especials de Duana i els 3,6 milions en concepte de l’impost sobre el consum de serveis (ISI). Pel que fa a sancions i infraccions, l’executiu encara tenia a final de l’exercici 2,8 milions d’euros pendents de cobrament, gairebé la mateixa quantitat (2,7) que els ingressos pendents procedents de la taxa d’activitats econòmiques. A més, cal afegir a aquestes xifres els 2,8 milions que sumen els deutes pendents de l’impost als no residents i l’impost sobre les plusvàlues.

D’altra banda, el 31 de desembre del 2016 el Govern tenia pendent de pagar als proveïdors i els pagaments en concepte de devolucions d’ingressos pendents per un import de 45.337.555 euros, als quals cal sumar 6.479.305 euros més, pendents de pagar als proveïdors en concepte de factures pendents de rebre, així com deutes pendents en concepte de retencions de garantia d’obres.