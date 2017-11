El pressupost d’Afers Socials, Justícia i Interior augmenta un 5,1% el 2018

El projecte de pressupost per a l’exercici 2018, entrat a tràmit parlamentari pel titular de Finances, Jordi Cinca, preveu una dotació de fins a 67.789.193,14 euros, l’11% del total, per al ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior.

Aquesta quantitat, gairebé 3,3 milions més que la partida que tenia assignada per al 2017, suposa un creixement del 5,1% i converteix el ministeri liderat per Xavier Espot en el que registra un creixement pressupostari més important si no es té en compte la cartera d’Economia, Competitivitat i Innovació, de nova creació.

Més d’un terç de la dotació del ministeri (36,15%), fins a 24,5 milions d’euros, van destinats al departament d’Afers Socials, que d’aquesta manera rep per a l’any vinent un 13,16% més de diners. D’aquesta partida, fins a 19,4 milions se’ls emporten les àrees de Promoció de l’Autonomia Personal (10,7 milions) i la de Serveis Sociosanitaris (8,7 milions).

Pel que fa a la primera de les àrees, destaquen les partides de 3,6 milions per fer front a ajuts a les famílies, els 2,5 milions que es transferiran a l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell i els poc més de 2 milions que es destinaran al pagament de les pensions de solidaritat per a la gent gran. També es reserva una dotació de 874.000 euros per a les pensions de solidaritat per a persones amb discapacitat, 739.000 per fer front al cost del transport públic de la targeta magna i de la targeta blava i els 260.000 euros per sufragar les despeses derivades de les pensions de vellesa no contributives.

En el cas de l’àrea de Serveis Sociosanitaris, es destinarà 2,5 milions d’euros a les prestacions econòmiques d’atenció a persones i famílies, 1,8 milions al finançament de recursos sanitaris de la gent gran i 1,7 milions als ajuts a l’habitatge de lloguer. Així mateix, el projecte de pressupost preveu una partida d’1,2 milions per a les prestacions familiars per fills a càrrec, una dotació de 526.000 euros per a ajudes a la inserció sociolaboral i la transferència corrent per a la Creu Roja per un import de 184.000 euros.

Per la seva part, el departament de Justícia i Interior preveu una despesa per a l’any vinent de 12,5 milions d’euros, 9,6 dels quals per a l’administració de Justícia i el ministeri fiscal. D’aquesta partida, 6,8 milions es destinaran a pagar les nòmines del personal, mentre que 1,7 milions i 161.000 euros corresponen als imports de les transferències, corrent i de capital, al Consell Superior de la Justícia. La resta es distribueix entre els capítols de béns corrents i serveis i d’inversions reals per uns imports de 879.000 i 34.000 euros, respectivament.

La dotació per als serveis generals, jurídics, administratius i pressupostaris del departament serà d’1,4 milions d’euros, que es destinarà principalment a despeses de funcionament (1 milió), a jurisdicció i contenciosos (566.000 euros), a treballs realitzats per altres empreses (202.000 euros) i a subministraments (155.000 euros).

Quant al departament de Policia, la despesa prevista per a l’exercici 2018 ascendeix a 14,4 milions d’euros, 12,8 dels quals per als serveis generals, administratius i pressupostaris del cos de seguretat per tal de fer front al pagament de les nòmines del personal (12,1 milions) i a despeses estructurals del cos (263.000 euros). També es comptabilitzen 422.000 euros com a passius financers per l’adquisició de l’aparell d’escoltes telefòniques de la Policia d’exercicis anteriors.

En el cas del departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament, la despesa prevista és de 8,3 milions d’euros, 6,7 dels quals per al serveis generals, administratius i pressupostaris del cos de bombers per fer front principalment a les nòmines (5,6 milions). L’1,1 milió restant correspon a despeses de funcionament i inversió de reposició.

D’altra banda, les partides destinades al departament d’Ocupació i Treball (3 milions), Protecció Civil i Gestió d’Emergències (442.042 euros) i departament d’Immigració (639.429 euros), disminueixen un 16,49%, un 8,78% i un 10,58%, respectivament, amb relació al pressupost del 2017.

Aportació d’1,4 milions al nou pla de pensions

L’aportació de l’executiu al pla d’aportació definida (nou pla de pensions) creixerà l’any vinent un 3,84%, segons preveu el projecte de pressupost per a l’exercici 2018 del ministeri de Funció Pública i Reforma de l’Administració, que fixa una partida d’1.424.000 euros per aquest concepte.

També creix, en aquest cas un 3%, la partida per fer front a les pensions de jubilació del personal de l’Administració que es troba en situació de jubilació o prejubilació, que ascendeix a 5.504.000 euros. Pel que fa a la dotació per sufragar els complements de prestació de jubilació obligatòria destinats a fer front a les aportacions que el Govern fa al fons de pensions dels funcionaris se situa en 4,5 milions d’euros.

La dotació global del ministeri de Funció Pública i Reforma de l’Administració per al 2018 creixerà un 2,43% i ascendirà fins als 22,7 milions d’euros, 13,6 dels quals per al departament de Funció Pública, 8 per al de Sistemes d’Informació i el milió i escaig restant per a la secretaria d’Estat de la Funció Pública i Reforma de l’Administració. La partida de Sistemes d’Informació, que creix un 1,54, es destina principalment a l’àrea d’Infraestructura tecnològica (3,2 milions) i a la de Desenvolupament (3 milions d’euros.)