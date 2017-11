El pressupost d'Andorra Turisme pel 2018, molt similar al d'aquest any

Andorra Turisme no preveu canvis importants en el pressupost pel 2018 respecte al d'aquest any. El Govern destinarà a la societat pública 16 milions d'euros, als quals caldrà sumar els ingressos amb què compta l'entitat, gran part provinents de les entrades del Cirque du Soleil. Aquest dissabte, coincidint amb la inauguració de l'Andorra Shopping Festival, el gerent d'Andorra Turisme, Betim Budzaku, ha dit que "estem parlant d'una diferència d'uns 150.000 euros". En conjunt, doncs, el pressupost vorejarà els 17 milions d'euros. Per tal d'incrementar-lo, des d'Andorra Turisme veurien amb bons ulls la implantació de la taxa turística al Principat.

Per tal d'incrementar el pressupost del ministeri, des d'Andorra Turisme veurien amb bons ulls la implantació de la taxa turística al Principat, ja que consideren que la repercussió positiva pel país podria ser molt més elevada que l'impacte negatiu que pogués tenir pel client el fet de pagar-la. Budzaku ha dit que "som l'excepció en no fer-ho, perquè gairebé tots els països ho estan fent", però ha remarcat que es tracta d'una "decisió política" i que no depèn de la societat pública que representa.

Sobre l'espectacle de l'any vinent del Cirque du Soleil, Betim Budzaku ha recordat que encara no hi ha res definitiu i que estan negociant al voltant "d'un concepte molt nou, molt diferent". El que sí que ha assegurat el gerent d'Andorra Turisme és que l'esdeveniment "no pot canviar de lloc" perquè l'aforament és de 5.000 persones, i que en funció del concepte i l'estil de l'espectacle es fixarà el preu de les entrades, amb les quals es preveu ingressar uns 850.000 euros. "L'objectiu és que no hi hagi una desviació important de la despesa en relació als ingressos, perquè això automàticament ens perjudicaria el pressupost i hauríem de sacrificar altres coses", ha remarcat Budzaku.