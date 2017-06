El PS convoca un congrés per al 21 d’octubre per renovar el comitè executiu

El Partit Socialdemòcrata (PS) celebrarà a la tardor un nou congrés ordinari, que tindrà lloc el 21 d’octubre, segons va informar ahir la formació. Aquesta decisió es va adoptar en el comitè directiu celebrat dilluns a la nit, reunió que també va servir per analitzar diferents qüestions de l’actualitat política.

Segons va precisar el primer secretari socialdemòcrata, David Rios, el congrés se centrarà principalment en la renovació dels càrrecs de direcció, tenint en compte que el mandat dels actuals s’esgota aquest any, així com en els programes que plantegin les diferents candidatures que es puguin presentar. Tot i això, Rios va remarcar que en el cas que hi hagi algun militant que vulgui presentar una ponència política “òbviament” també es debatrà en el congrés, tot i que en el celebrat el novembre passat ja es van fixar “les línies ideològiques que segurament marcaran bona part del futur programa electoral de la formació”.

I és que, com va recordar el primer secretari, una de les tasques que tindrà per endavant el nou comitè executiu i el directiu que surti d’aquest congrés de la tardor vinent serà “la preparació de les eleccions, tant generals com comunals, que tindran lloc el 2019”.

En aquest sentit, el primer secretari, que va assegurar que no té decidit si vol o no continuar i que és una tasca que s’ha de fer a partir d’ara, va destacar que “s’ha volgut donar un marge de temps prou ampli” perquè “es pugui treballar amb comoditat i puguin confeccionar-se candidatures fortes”.

Així mateix, Rios, que va fer un balanç satisfactori del seu mandat perquè “s’ha treballat fort malgrat que hem hagut de gestionar uns resultats electorals no favorables per al PS”, va explicar que en el comitè directiu del setembre es fixarà el reglament i els terminis per poder presentar les candidatures als òrgans directius.