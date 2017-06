El PS defensa l’actuació del Comú amb Gevivasa per l’interès general

L’oposició socialdemòcrata al Comú d’Encamp defensa l’actuació realitzada per la corporació amb els pisos de la Solana del Pas de la Casa després que el Tribunal de Comptes alertés que l’extinció del servei públic d’aquests habitatges i la resolució del contracte de concessió amb Gevivasa és susceptible de ser considerada desviació de poder. Segons va exposar el conseller del Partit Socialdemòcrata (PS) Pere Marsenyach, els criteris utilitzats per aquesta institució i per la corporació no són els mateixos ja que mentre que el Tribunal de Comptes es basa en criteris comptables el Comú anteposa els interessos de la parròquia.

En aquest sentit, Marsenyach va remarcar que les opinions d’una i altra institució poden no ser iguals i va posar per exemple el cas del Funicamp. “El Tribunal de Comptes diu que ens ho hem de mirar però si a Encamp no tenim el Funicamp ja poden tancar tots els hotels”, va assenyalar. Sobre les conseqüències que pot tenir l’observació recollida en l’informe de fiscalització del Tribunal de Comptes en la subhasta dels pisos de la Solana Marsenyach espera que no hi haurà cap implicació. El conseller va recordar que es va fer un informe jurídic abans de procedir a la seva venda tot i que ara el procés s’ha aturat per un tema d’interpretació. L’objectiu és revisar si hi han hagut errors en el procediment. “Entenc que la subhasta s’acabarà fent”, va dir el conseller encampadà, encara que segurament es deixarà passar l’estiu per afavorir que hi hagi candidats. El fet és que abans de celebrar la segona subhasta, el Comú va constatar que no hi havia interès entre els privats per postular. En la que se celebrarà properament la intenció és subhastar-ho amb lots més petits per facilitar-ne la venda. Marsenyach va destacar que en el moment en què es van construir els pisos socials del Pas de la Casa hi havia una mancança d’allotjament que impedia als treballadors viure en aquest poble. Per aquest motiu el Comú va decidir afavorir la creació d’habitatge per donar resposta a aquestes dificultats, va indicar. Amb tot, un cop enllestits va arribar la crisi i aquests immobles mai van assolir una elevada ocupació. Davant d’aquesta nova realitat, el conseller encampadà considera que si el privat ja dona servei l’administració s’ha de retirar, ja que “no és la funció d’un Comú fer d’agent immobiliari ni llogar pisos”.

El servei públic

El Tribunal de Comptes indica que la supressió d’un servei públic ha de respondre únicament a criteris d’interès general. En el cas dels pisos de la Solana, s’hi afegeix la supressió del servei públic, a més de ser instada per un particular –l’adjudicatària–, té com a finalitat resoldre els problemes financers i patrimonials de Gevivasa, que estava en una situació d’insolvència. El Codi de l’administració indica que la desviació de poder “serà motiu de nul·litat dels actes i de responsabilitat per a autoritats i funcionaris”.