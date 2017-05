El PS demana informació sobre l'estat de la flota d'ambulàncies

La consellera general del Partit Socialdemòcrata (PS), Rosa Gili, ha tramitat una demanda d’informació mitjançant la qual vol tenir accés al llistat complet de totes les ambulàncies emprades pel transport sanitari, així com diferent informació sobre tots els vehicles, segons ha anunciat la formació en un comunicat. Amb aquesta documentació la política escaldenca vol poder fer “un seguiment” de quin és l’estat actual de la flota d’aquests vehicles, tot recordant que en els darrers anys ha estat un tema que ha generat diferents polèmiques.

En l’escrit tramitat a Sindicatura, la parlamentària socialdemòcrata reclama “el llistat de totes les ambulàncies utilitzades en el marc de l’aplicació del pla director del transport sanitari”. Gili sol·licita que la informació vagi acompanyada de diferents dades, com ara els models i la classe de vehicles, les matrícules, l’any de posada en circulació i el d’adquisició per part del SAAS o bé de l’empresa adjudicatària. També es demana que s’especifiqui si es van comprar nous o d’ocasió i, en aquest darrer cas, l’origen, el país d’on venien i quina empresa els va vendre.

La consellera general també vol saber quina persona del SAAS va gestionar cada operació de compra i els quilometratges en el moment de l’adquisició. Gili també sol·licita els registres de les desinfeccions, l’estat actual de les ambulàncies i dels seus equipaments, així com les cèl·lules sanitàries. Altres detalls que vol saber són “les condicions tècniques fixades per la normativa vigent en matèria de transport sanitari així com els criteris d’acreditació establerts pel SAAS i precisar si cada un dels vehicles compleix ambdós requisits”. També demana si se segueixen les exigències en matèria d’homologació establertes per la normativa europea.

Per últim Gili també demana que en la documentació reclamada també s’adjunti “el pla de manteniment preventiu i correctiu” i que s’indiqui “si tots els vehicles compleixen amb aquest”. A més, sol"licita saber els noms de les persones responsables del bon funcionament i manteniment de les ambulàncies.

La consellera general socialdemòcrata ha explicat que “ens interessa fer un seguiment de la flota d’ambulàncies que tenim al país”, tot recordant que és un assumpte que ha estat “polèmic en varis moments dels darrers anys”, com per exemple amb “temes d’adquisició que no sempre ens han semblat massa correctes”. Gili apuntat que “volem tenir més informació en relació a quina és la flota, quin és el seu estat, com s’han adquirit i altres dades en relació al seu manteniment”.