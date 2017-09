El PS demana tres documents vinculats a la reforma sanitària

La consellera general del Partit Socialdemòcrata (PS) Rosa Gili ha tramitat una demanda d’informació mitjançant la qual demana tres documents vinculats a la reforma sanitària que, ha lamentat, “tarda massa a arribar”. La parlamentària ha deixat clar que la voluntat de la formació és fer un seguiment acurat de les actuacions del Govern i altres organismes vinculats en aquesta matèria. En concret, Gili ha sol·licitat, per una banda, la “còpia del projecte de nou reglament de l’hospital (o bé el reglament aprovat, si és el cas, el dia de la tramesa per part del Govern)”. També demana la “còpia del nou model de contracte del SAAS amb els metges liberals” i, finalment, “la còpia del projecte del contracte entre la CASS i el Col·legi de Metges (o bé el contracte aprovat, si és el cas, el dia de la tramesa per part del Govern)”.

La parlamentària ha recordat que “ens interessa que la reforma sanitària tiri endavant”, però ha lamentat que “tarda molt i sembla que no acaba de sortir”. Gili comenta que “per les declaracions del director general del SAAS, tant el reglament com el contracte entre la CASS i el Col·legi de Metges estan acabats, tot i que no oficialment tancats”. Per això, “volem saber com està el treball fet fins ara”. La clau de la petició feta arribar a Sindicatura ahir, indica la consellera general socialdemòcrata, és que “anar seguint una reforma sanitària que no acaba de sorgir”.