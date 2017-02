El PS desatén les súpliques de DA i manté el seu ‘no’ a la congelació

Ho van advertir fa tres mesos i ahir van complir. Els tres consellers generals del Partit Socialdemòcrata (PS) van dir ‘no’ a una nova congelació de les transferències al comuns per a aquest exercici 2017, i l’executiu va veure com la majoria demòcrata, suficient per donar llum verda al projecte de pressupost després de rebutjar les deu reserves d’esmena que s’hi havien presentat, no ho era en canvi per fixar les transferències en els 54,6 milions que havien pactat amb els comuns.

I és que malgrat les diferents apel·lacions a la “responsabilitat” i al “sentit d’Estat” fets des de l’executiu i des del grup demòcrata al llarg de tota la jornada, fins i tot en la primera sessió que no protagonitzava el pressupost, els parlamentaris socialdemòcrates es van mantenir ferms i no van cedir a les súpliques i gairebé imploracions que els van fer arribar des de la bancada taronja.

I ho van fer, segons va justificar Pere López, per “responsabilitat”, per evitar que “tornin a incomplir terminis” així com per no poder donar suport també al fet d’“ignorar les minories comunals i a les retallades fetes pels comuns” i “per ignorar el Consell General”.

López, que va retreure a la majoria que es rebutgés i no hi hagués cap possibilitat de transaccionar cap de les esmenes al pressupost que pel PS eren fonamentals i en canvi després es demanés des de DA “consens i responsabilitat que vol dir convergir en les seves posicions”, va deixar clar que la no congelació de les transferències “és la responsabilitat de DA i el seu grup parlamentari”.

En aquest sentit, el president del grup mixt va recordar que tot i l’advertiment ja l’any passat que el sí a la congelació d’aleshores no era un xec en blanc i el de fa tres mesos avisant que enguany no es repetiria el suport no va ser fins el passat 24 de gener quan va tenir lloc la primera trobada amb l’executiu per abordar la qüestió i tot just aquest dimecres passat la segona.

López, que va lloar l’“esforç d’haver-ho intentat fins al final” del cap de Govern, Antoni Martí, va destacar que “hi ha part de feina feta però també molt camí per recórrer”. Per això, el parlamentari socialdemòcrata insta DA a passar pàgina ja des d’avui mateix i a donar continuïtat als esforços fets, i va recordar a Martí que “coneix” la proposta del PS sobre la reforma competencials i de les transferències perquè se li ha fet arribar.

L’anunci del vot negatiu del PS, fet després d’un intens debat de les diferents reserves d’esmena i de durs retrets amb el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior per les diferències en la política social, va decebre i molestar visiblement Martí, que va demanar intervenir abans de la rèplica del titular de Finances a les intervencions ja sobre el projecte de pressupost. El cap de Govern, que no es va estar de recordar la difícil situació del Comú de la Massana el Nadal del 2014 i com des de l’executiu se’ls va ajudar així com també la delicada situació del Comú de Sant Julià a principis del 2016, va insistir en la necessitat de tirar endavant la reforma de les competències i transferències i malgrat assegurar respectar el vot de cadascú va retreure als consellers del PS que no “assumissin la seva responsabilitat”.

Martí, que des del moment que es va confirmar el ‘no’ a la congelació de les transferències va endurir el seu discurs i fins i tot va recriminar el somriure de la consellera general liberal Judith Pallarés, va advertir que quan Govern, comuns i Consell General s’asseguin plegats per abordar aquesta reforma “no valdrà no tenir un projecte alternatiu”, i després de mostrar-se convençut de poder arribar a un acord va instar els consellers generals del PS a “no equivocar-se dues vegades”.

També el titular de Finances, Jordi Cinca, que va assegurar que els prop de 9 milions d’euros que s’haurà de transferir de més als comuns no sortiran d’incrementar l’endeutament, va endurir el to de les seves intervencions en defensa del projecte de pressupost, especialment respecte al grup liberal, que fins aquell moment no havia entrar en cap debat en considerar que el projecte de pressupost “no complia ni amb la Llei de transferències, ni amb la Regla d’or ni amb la Constitució”, segons va assegurar el president suplent del grup, Jordi Gallardo.

Cinca, que va insistir que amb congelació de transferències o sense el pressupost “estaria quadrat” i que en cap cas s’incomplia la legislació vigent, va tirar de retrovisor per recordar al grup liberal que a principis de l’any 2000 hi havia un deute de 200 milions i que el 2008 quan van deixar el Govern el deute era de 700 milions. “No és que només invertissin, sinó que també van limitar la capacitat inversora del govern socialdemòcrata i del nostre”, va destacar el ministre de Finances, que també va retreure al PS que els pressupostos del 2008 i del 2009 preveien un equilibri i després, a l’hora de la liquidació, es van tancar amb dèficits de 99 i 116 milions respectivament.

La mirada enrere de Cinca no va agradar gens ni mica -Gallardo que va retreure al ministre que parlés com si les inversions fetes fossin “coses etèries”. En aquest sentit, el parlamentari va

recordar que durant els governs liberals es van invertir 253 milions en carreteres, 124 en escoles, 121 en depuradores, 51 en edificis públics i 71 en canalitzacions i col·lectors, i tot sense disposar dels 1.000 milions més que han disposat els executius de Martí gràcies a la nova imposició.

Per la seva part, el conseller general de Socialdemocràcia i Progrés, Víctor Naudi, que va lamentar “el retard” en la presentació dels comptes, va recordar al cap de Govern el compromís adoptat fa nou mesos en el sentit que “ha arribat l’hora de fer entrar el Consell General” en la negociació de la reforma competencial, un compromís, que tot i assegurar a les hores que “en les properes setmanes caldria buscar els mecanismes” per fer efectiu, no ha respectat.

Així mateix, Naudi va retreure al cap de Govern que d’“amagatotis” es reuneixi amb els tres consellers que podien facilitar els tres vots necessaris per a la congelació de les transferències i que la resta “a hores d’ara segueixi sense conèixer res d’aquesta reforma”. En aquesta línia, Naudi va lamentar que en ja més de cinc anys de Govern de DA no s’hagués avançat més en aquest sentit i que a més a més es volgués “allargar un any més la congelació”, un fet que pel conseller d’SDP suposa “un menysteniment als comuns”.

Política social

El debat del projecte de llei del pressupost, i especialment el de les deu reserves d’esmena presentades (2 d’SDP i 8 del PS) van tornar a posar de manifest les diferències entre la majoria taronja i el PS en matèria de política social i, com en anteriors debats, van generar un nou intercanvi de retrets.

Així, des del PS, López va acusar DA d’haver-se convertit en una “màquina de retallar drets”, després de modificar via pressupost el barem patrimonial de la Llei de serveis socials i sociosanitaris, i “d’haver fet un gir encara més cap a la dreta amb l’arribada del ministre Xavier Espot al capdavant d’Afers Socials”, un comentari que va indignar el ministre.

Espot va ser contundent en la resposta i va insistir que no es pot posar en dubte la seva sensibilitat social. Així, va insistir en la necessitat d’aplicar uns requisits per poder accedir a les prestacions de solidaritat per garantir que arriben a qui realment les necessita, i va acusar els socialdemòcrates de “confondre la ciutadania” barrejant qüestions només per “oportunisme polític”.