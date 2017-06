El PS diu que les Tresoles “no és la ubicació idònia per a l’heliport”

Finalment, el Partit Socialdemòcrata s’ha posicionat sobre el projecte d’heliport nacional que vol tirar endavant l’executiu, i ho ha fet per deixar clar que els terrenys on es vol ubicar la infraestructura, les Tresoles, “no és la ubicació idònia per a l’heliport”.

Així ho van exposar ahir el primer secretari de la formació, David Rios, la consellera general Rosa Gili i la consellera del Comú d’Escaldes-Engordnay, Cèlia Vendrell, que van assegurar que la ubicació proposada per l’executiu “planteja múltiples dubtes”, així com el fet que no hi hagi un estudi sobre la viabilitat econòmica de la infraestructura.

Quant a la ubicació, Vendrell va recordar que el gener del 2015 un estudi de la direcció general de l’Aviació Civil de França va avaluar fins a deu possibles ubicacions, set de les quals a la Comella, una a Engolasters, un terreny proper al forn incinerador i el terreny de la Borda Vidal, que es valoraven en funció de cinc criteris com són les condicions aèries, la infraestructura necessària, l’accessibilitat, l’entorn i si la construcció es podia fer per fases.

A la vegada, va continuar Vendrell, s’atorgava uns punts en funció de si els criteris a valorar eren considerats molt bons, bons, passables o inapropiats. Fruit d’aquell informe es va considerar que quatre terrenys, tots ubicats a la zona de la Comella, no eren apropiats per a l’heliport, quatre més van obtenir una puntuació igual o inferior a deu sobre vint, i finalment el terreny d’Engolasters va ser valorat amb setze punts i un de la Comella amb disset.

En el cas de la proposta de les Tresoles, Vendrell va explicar que l’executiu diu que és favorable en base a un informe “de dos fulls” datat de l’octubre passat, un informe a més “ple de condicionals i que tant serveix per poder dir que sí com per dir que no”, segons va assegurar la consellera escaldenca.

Davant d’aquest fet, des de la formació socialdemòcrata es va demanar a l’executiu que demani a la direcció general d’Aviació Civil de França un nou estudi sobre la idoneïtat dels terrenys de les Tresoles. Això sí, va precisar Vendrell, “utilitzant els mateixos criteris de valoració que es van fer servir en l’informe del gener del 2015 per valorar els altres deu possibles terrenys”.

En aquest sentit, i a partir del contingut del que “s’explica en l’informe de dos fulls” que ha avalat les Tresoles, Vendrell va avançar que, tot i no ser experts en la matèria, des del PS s’ha fet l’exercici de mirar d’aplicar els criteris i el sistema d’avaluació utilitzats el 2015 per al terreny ubicat sobre FEDA i que “ha sortit una puntuació de nou sobre vint”.

Per aquest motiu, Vendrell, que va recordar que les consideracions de l’expert Rafael Torrelo en la conferència del Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra de la setmana passada també alimenten els “dubtes” sobre la necessitat d’un heliport tal com està plantejat, considera “poc clara” la ubicació de les Tresoles.

Per la seva part, Gili, que va expressar la seva sospita que, igual com el terreny de la Comella, el d’Engolasters es descartés per “motius polítics”, va anunciar una iniciativa al Consell General per sol·licitar a l’executiu que faci un estudi de viabilitat així com informació relacionada amb el cost real de la infraestructura, el tipus de gestió i els clients potencials.