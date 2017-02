El PS elabora una llei d’emprenedoria que regula noves vies de finançament

El Partit Socialdemòcrata (PS) ha elaborat una proposició de llei d’emprenedoria encaminada a regular aquesta activitat però també a fomentar-la i legislar les noves formes de finançament que la possibiliten. El conseller general socialdemòcrata Pere López va remarcar la preocupació del PS pel bon funcionament de l’economia i la creació alternativa de noves empreses i nous sectors. I precisament l’emprenedoria és una via que pot ajudar a dinamitzar economies estancades arran de la crisi viscuda en els darrers anys, indiquen.

El text, que s’entrarà a tràmit aquesta setmana, es dirigeix especialment a activitats relacionades amb l’àmbit tecnològic, biotecnològic, el medi ambient i l’economia verda, les energies renovables i l’R+D però també és d’aplicació en altres sectors tradicionals en els quals s’utilitzin les noves tecnologies. A més a més, es proposa fomentar “l’esperit emprenedor, que des de sempre ha tingut Andorra” des de “la base”, tal com va dir el conseller general del PS Gerard Alís, i per aquest motiu es plantejar fer-ho a partir de l’àmbit educatiu, des de primària fins a ensenyament superior. Aquesta mesura també passa per la formació del professorat. A banda, la proposició de llei recull la creació d’un punt d’informació especialitzat, que ofereixi des d’assessorament en relació amb el món empresarial fins a la realització de tots els tràmits.

En relació amb aquest darrer aspecte, la llei impulsada pels socialdemòcrates proposa un plec de mesures encaminades a agilitzar la creació d’empreses a través d’accions de simplificació administrativa. Així es fixa que la creació d’una empresa es pugui fer en un termini curt de temps (de sis hores, van apuntar) gràcies a l’establiment de sistemes telemàtics i controls a posteriori.

Alís va explicar que la proposició de llei també crea i regula dues noves figures jurídiques. D’una banda l’emprenedor persona física de responsabilitat limitada. Això permetrà que si “l’aventura” va malament no es comprometi el patrimoni personal sinó que quedi limitat a l’activitat. De l’altra, es crea la societat limitada d’emprenedoria, que requereix un capital social inicial menor que no pas la societat limitada tradicional o el desemborsament en diferents fases.

El text, a més, preveu oferir beneficis fiscals als emprenedors com ara un tipus reduït del 50% durant dos anys de l’impost de societat o activitats econòmiques vinculat a l’IRPF així com reduccions en les cotitzacions a la CASS dels autònoms. A banda, es recull l’establiment de programes de subvenció per facilitar l’accés als recursos financers necessaris. Això es faria a través de plans anuals que hauria d’aprovar el Govern.

Paral·lelament, el text adopta mesures per millorar el finançament d’aquestes iniciatives, obrint la possibilitat a les empreses d’emetre deute o impulsant accions per donar-los garanties davant dels bancs perquè aquests no puguin reduir o suprimir el finançament que han concedit, exigint un preavís mínim de tres mesos. Però un dels aspectes destacats de la proposició de llei és que regula la plataforma de finançament participatiu, el crowdfunding. En aquest sentit es fixa com s’han de constituir aquestes plataformes, els requisits, les normes de conducta, publicitat i un règim d’infraccions i sancions, entre d’altres. A l’últim, s’aposta per la internacionalització d’aquests negocis, ja sigui des d’Andorra a l’exterior com fomentant l’establiment d’emprenedors estrangers. Per aquest motiu es recull que el sector públic i el privat han d’impulsar un pla estratègic per possibilitar-ho.

López va destacar que la llei el que fa és una adaptació a la normativa andorrana de figures que ja estan vigents en altres països. Així mateix va assegurar que “no és un text tancat” i que la intenció és “debatre’l i fer esmenes nosaltres mateixos a partir del que rebem del sector empresarial i treballar en el si de la comissió”.