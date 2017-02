El PS es mostra “preocupat” pel clima laboral que hi ha a FEDA

El conseller general del Partit Socialdemòcrata (PS) Pere López ha expressat la “preocupació” de la formació per l’organització dels recursos humans a FEDA. En aquest sentit, ha alertat que, segons han pogut saber, el clima laboral a la parapública hauria viscut un empitjorament considerable. Per això, ha tramitat una demanda d’informació per obtenir documentació que permeti valorar quines actuacions polítiques es poden realitzar sobre la qüestió, segons un comunicat del PS.

En concret, en l’escrit tramitat a Sindicatura López demanda, per una banda, “l’informe resultant relatiu a l’estudi de clima laboral realitzat per FEDA”. Per l’altra, el parlamentari socialdemòcrata reclama que li sigui facilitat el document on està registrada “la política retributiva de l’entitat”, incloent-hi les graelles salarials i els complements retributius als empleats “amb indicació expressa de la categoria professional dels treballadors públics que els perceben”.

El conseller general del PS ha explicat que la petició ve vinculada a la formulada ara fa uns dies sobre els càrrecs directius. A més, ha apuntat que “ens arriben informacions que hi hauria uns resultats molt negatius en l’enquesta de clima laboral”. Per tot això, ha manifestat, hi ha al PS “una preocupació per com pot evolucionar l’organització dels recursos humans a FEDA”.

López també ha argumentat els motius de demanar la política salarial. “Sembla que una part de l’empresa rep els complements però el gran gruix de treballadors en queda exclòs”, ha indicat. Això seria un dels motius que fan que “l’ambient laboral estigui lluny de ser el que havia estat fa uns anys”. El parlamentari socialdemòcrata ha avançat que “amb la informació que se’ns faciliti valorarem quines actuacions polítiques podem dur a terme en un futur”.

El PS ha demanat recentment també informació sobre l’organigrama actual de FEDA per poder contrastar amb documentació fidedigna l’increment de càrrecs directius que, segons la formació, ha patit la societat en els darrers exercicis, “que s’haurien més que duplicat”.