El PS, obert a la creació d’un bloc progressista per a les eleccions

El Partit Socialdemòcrata (PS) està obert a formar plataformes de progrés a l’hora de concórrer a les properes eleccions. Ho va dir la primera secretària de la formació, Susanna Vela, que va remarcar que “ho vam intentar amb Junts i ho seguirem fent” tot i que va deixar clar que ara per ara no hi ha res decidit. El que sí que es va acordar en el congrés del partit celebrat dissabte és que es reestructuraran les comissions de treball per fer-les més transversals i obertes a militants però també a totes les persones properes a la ideologia socialdemòcrata.

En aquest sentit, Vela va recordar la preocupació de la formació per la baixa participació en els comicis electorals i per això es vol donar la possibilitat de dissenyar programes més oberts amb la col·laboració d’associacions culturals i socials i també persones individuals que hi estiguin interessades. Relacionat amb la potenciació de la participació ciutadana hi ha la reforma de la llei electoral i el treball per la doble nacionalitat. La primera secretària del PS va destacar que són dos textos fonamentals que estan impedint que bona part de la ciutadania tingui la representació que mereix al Consell General. Així va recordar que a hores d’ara Demòcrates per Andorra està governant amb un 8% de suport dels ciutadans.

L’executiva encapçalada per Susanna Vela com a primera secretària, Pere López com a president i Carles Sánchez com a secretari d’organització va rebre dissabte el suport de 72 dels 73 militants que van participar en la votació –l’altre vot va ser nul–. Una de les novetats és la presència a l’òrgan de dos membres de la Joventut Socialdemòcrata d’Andorra (JSA), que se sumaran a Roger Padreny, que hi entra com a representant designat per l’entitat. Serà aquesta executiva la que també haurà de preparar unes primàries per elegir el proper candidat a cap de Govern.

En el congrés també es va fer balanç de la feina feta. Es van destacar les actuacions arran de la crisi de BPA i la participació en el pacte d’Estat per l’acord d’associació amb la Unió Europea, un fet que demostra que el PS és un partit de govern, segons van assenyalar, a més de temes com la doble nacionalitat o els canvis en el sistema electoral. També es va fer una defensa de l’acció parlamentària, amb la presentació de lleis com ara la d’emprenedoria, i es va fer un repàs a l’activitat comunal. A Encamp es lamenta la manca de projecte per part de la majoria, a Andorra la Vella l’eufòria privatitzadora de DA, i a Escaldes-Engordany la complaença amb el Govern per l’heliport.