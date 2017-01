El PS pregunta pels eventuals que sumen tres contractes seguits o més

El Partit Socialdemòcrata (PS) manté la seva preocupació per la situació dels treballadors eventuals, siguin del Govern o de les empreses públiques. Per això, els consellers generals de la formació Gerard Alís i Rosa Gili han entrat a tràmit una bateria de preguntes sobre aquest col·lectiu a què el Govern haurà de respondre de forma escrita, segons va informar ahir la formació en un comunicat.

Així, Gili ha tramitat diverses qüestions centrades en els eventuals del Govern. En l’escrit entrat divendres passat a Sindicatura, la consellera general recorda les definicions incloses a la Llei de funció pública, esmentant els articles 6 i 7 del text legal. Així, la legislació apunta que un agent de l’administració de caràcter indefinit és aquell “personal (...) que sigui contrac­tat per realitzar funcions de caràcter permanent” i també estipula que “la relació laboral (...) s’ha de formalitzar mitjançant un contracte que es regeix per la normativa laboral i les particularitats que s’estableixen en la present llei i en les normes que la desenvolupen”. També indica que els agents de l’administració de caràcter eventual són “aquells que es vinculen temporalment amb l’administració pública”.

Un cop fet aquest preàmbul, Gili pregunta en primer lloc “quina normativa” s’aplica als eventuals. A continuació, la parlamentària recorda el que estableix el Codi de relacions laborals en l’article 19, que fa referència a la “successió de contractes per durada determinada”. Així, la llei diu que “hi ha successió de contractes quan entre un (...) i l’altre no ha transcorregut un termini mínim de 60 dies naturals” i que “la successió de més de dos contractes per una durada determinada resta prohibida”. Per tant, en cas d’un tercer “s’entén per temps indefinit i es considera a tots els efectes que la data d’inici de la relació laboral és la (...) del primer contracte”. Atesa aquesta regulació, la consellera demana al Govern “si s’aplica aquest article als agents de l’administració eventuals”.

Així mateix, Gili demana al Govern “quants eventuals (...) tenen més de tres contractes entre els quals no hi hagut una interrupció de més de 60 dies”, informació que es vol tenir desglossada segons departaments i ministeris”. A més, pregunta si “segons el que estableix el Codi de relacions laborals no haurien de tenir tots els agents de caràcter eventual amb més de tres contractes encadenats les mateixes condicions que les d’un (...) de caràcter indefinit”.

Per últim, la consellera també pregunta si “s’estan aplicant les mateixes condicions a aquestes persones que al personal (...) de caràcter permanent” i, en cas contrari, “quines són les diferències de condicions”.

Per la seva part, Alís, que centra les seves qüestions en les entitats públiques, demana en primer lloc “quina normativa laboral s’aplica” a aquests treballadors. Posteriorment demana el nombre d’empleats de diferents entitats (Andorra Telecom, FEDA, SAAS i CASS), informació que, sol·licita, ha d’incloure un desglossament per tipus de contracte: indefinit, eventual o de relació especial. Posteriorment, de les mateixes societats públiques també vol saber el nombre d’eventuals que acumulen més de tres contractes sense interrupció de

60 dies.