El PS qüestiona la legalitat de la declaració de la plataforma de Soldeu com a projecte d’interès nacional

"El Govern haurà d’explicar al Consell General per què considera correcta la declaració com a projecte d’interès general de la construcció d’una plataforma esquiable i d’un aparcament soterrat a Soldeu, malgrat que la instal•lació no compleix els requisits que marca la legislació per tenir aquesta consideració". Aquest és l’eix de la pregunta amb resposta oral que l’executiu haurà de respondre el 15 de juny, en la sessió de control prevista a la cambra, i que ha estat tramitada pel parlamentari del Partit Socialdemòcrata (PS) Pere López. Des de la formació es qüestiona obertament que aquesta decisió de Govern segueixi els preceptes establerts a la Llei d’ordenament del territori i urbanisme i "es busca així aportar llum als molts interrogants que ha aixecat aquesta actuació, preocupació encara agreujada més després de l’anunci de la voluntat de Saetde, un dels dos socis de la marca Grandvalira, de demanar la dissolució de Nevasa", remarquen.

En l’escrit tramitat aquest dijous a Sindicatura, López recorda l’edicte publicat el passat 29 de març al BOPA on hi ha “la declaració com a projecte d’interès nacional la construcció d’una plataforma esquiable al peu de la pista Avet de l’estació Soldeu-El Tarter, així com d’un aparcament soterrat que presti funcions logístiques quan es desenvolupen competicions d’esquí d’alt nivell internacional”. També posa en relleu que “l’impulsor del projecte serà una entitat privada com és ENSISA, gestora de les pistes d’esquí de la parròquia de Canillo” i que “aparentment, una part significativa dels terrenys sobre els quals s’ha de construir la plataforma i l’aparcament no són de titularitat pública sinó que serien de caràcter privat”.

El conseller general del PS recorda llavors que “la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme (...) estableix que per ser declarat com a d’interès general un projecte ha de tenir ‘caràcter sanitari, assistencial, educatiu, cultural, administratiu, de seguretat i protecció civil’” i, per tant, “una plataforma esquiable no entra dins de cap d’aquests supòsits”. Per últim, López també comenta que “la mencionada Llei estableix que ‘els projectes d’interès nacional són redactats i aprovats pel Govern’ i que ‘l’execució per part del Govern de les obres i els treballs relatius a projectes d’interès nacional i plans sectorials, un cop aprovats i publicats, no queda subjecta a llicència ni control de l’autoritat comunal’”.

Un cop feta aquestes consideracions, el parlamentari socialdemòcrata demana a Govern “com justifica l’aprovació del projecte d’una plataforma esquiable i d’un aparcament soterrat a Soldeu com a d’interès nacional”.

López ha deixat clar que, pel PS, el Govern no ha seguit el que estableix la legislació a l’hora de donar la declaració com a projecte d’interès nacional. “Un cop vist l’edicte, ens sembla que, ni per la tipologia de l’equipament ni per la titularitat tant de la iniciativa com dels terrenys, que és de caràcter privat, el projecte no reuneix els condicionants legals de l’actual llei d’ordenament del territori que li permetin merèixer aquesta condició”, ha afirmat. Així, “és clar i evident que aquest equipament no entra dins dels previstos per la llei”, ja que “l’interès nacional ha de venir avalat per la participació de Govern en el projecte i pel fet que sigui executat per l’executiu i no pas per privats”.

El conseller general del PS ha recordat que ja des d’un primer moment van tenir seriosos dubtes sobre aquest procediment. “Per això vam fer una demanda d’informació. Lamentem que el Govern no hagi tingut la gentilesa d’avançar-nos la documentació malgrat el debat que s’ha suscitat”, ha indicat.