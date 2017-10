El PS sospita que la llei de serveis socials s’aplica de forma desigual

El Partit Socialdemòcrata (PS) sospita que l’aplicació d’algunes disposicions de la Llei de serveis socials i sociosanitaris s’està fent de forma desigual segons els casos. En especial, aquests interrogants sorgeixen pel que fa a la figura de les persones obligades, als quals Govern pot obligar a fer-se responsables d’algunes de les prestacions que s’atorguen a familiars propers. Per això, segons va informar ahir la formació, el conseller general Pere López ha tramitat una demanda d’informació per conèixer quines han estat les actuacions de l’executiu a l’hora de tirar endavant aquesta regulació que, recorda, sempre ha generat “dubtes” dins del PS.

En l’escrit, López demana, primer, una “relació de totes les actuacions, les instruccions i les resolucions efectuades per part del Govern” amb relació al que estableixen els diferents punts de la Llei de serveis socials i sociosanitaris que fan referència a la figura dels familiars obligats. També vol tenir “un quadre de correlació de les actuacions esmentades (...) amb relació al total de prestacions atorgades en compliment de la Llei (...) que preveuen la corresponsabilitat per part de les persones obligades”. El parlamentari deixa clar que vol la informació del període iniciat a l’entrada en vigor del text i fins a la data de registre de la demanda.

López va explicar que, amb la sol·licitud d’informació, “volem conèixer en quines circumstàncies s’està aplicant una llei que sempre ens ha ofert molts dubtes quant a les seves disposicions”, uns interrogants que sorgeixen “particularment sobre el fet dels obligats familiars i sobre que hagin de carregar amb prestacions que, al nostre entendre, han de correspondre a l’Estat”. Segons la resposta hi haurà noves accions, ja sigui esmenant la modificació del text o amb noves preguntes.